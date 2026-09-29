Atletas del Valle Medio clasificaron a los juegos Evita y de la Araucania

Atletas de la localidad de Luis Beltrán y Choele Choel participaron del clasificatorio realizado durante el fin de semana en Viedma para los juegos Evita y Araucania.
Regionales29/09/2026
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Juegos Evita:  

 

Choele Choel  

Zaira Barbosa Primera en 80 con vallas y Ámbar Fernández Segunda en 80 metros

 

Luis Beltrán  

Galilea González - lanzamiento de Bala y disco, Clarisa Vuillermin 200m y salto en largo. Julián Bautista como parte del cuerpo técnico.  

 

Juegos de la Araucania:

Luis Beltrán  

Medina Miguel - Lanzamiento de Disco. Penelope Vidoni - Salto en largo.

 

Choele Choel  

Santiago Ávila segundo en salto en largo y tercero en 100 metros.  

De Choele también participaron Jazmin Xiong tercera en 80, cuarto en 200 metros y en salto en largo y Delfina Stornini segunda en salto en largo.  

 

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