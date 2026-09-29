Atletas del Valle Medio clasificaron a los juegos Evita y de la Araucania

CEAER visito el parque eólicoRegionales02/10/2026
Estudiantes de las Tecnicaturas Superiores en Energías Renovables y en Internet de las Cosas (IoT) realizaron una visita de estudio al Parque Eólico Pomona, operado por Genneia.
Juegos Evita:
Choele Choel
Zaira Barbosa Primera en 80 con vallas y Ámbar Fernández Segunda en 80 metros
Luis Beltrán
Galilea González - lanzamiento de Bala y disco, Clarisa Vuillermin 200m y salto en largo. Julián Bautista como parte del cuerpo técnico.
Juegos de la Araucania:
Luis Beltrán
Medina Miguel - Lanzamiento de Disco. Penelope Vidoni - Salto en largo.
Choele Choel
Santiago Ávila segundo en salto en largo y tercero en 100 metros.
De Choele también participaron Jazmin Xiong tercera en 80, cuarto en 200 metros y en salto en largo y Delfina Stornini segunda en salto en largo.