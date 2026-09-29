Atletas del Valle Medio clasificaron a los juegos Evita y de la Araucania

Una mujer de Choele Choel llevaba más de un año pagando un plan de ahorro para comprar un auto cuando recibió una nueva propuesta. Según relató, un representante de la concesionaria le ofreció pasar a un plan ya adjudicado, que le permitiría retirar un vehículo en poco tiempo. Para concretar la operación debía dejar el plan anterior y cederlo. Le aseguraron que el dinero de las cuotas que ya había abonado le sería devuelto cuando finalizara aquel grupo.