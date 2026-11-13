Secuestraron arma de fabricación casera durante procedimiento policial

A partir de la información recibida, efectivos policiales realizaron recorridas preventivas por el sector señalado y, en la intersección de avenida 9 de Julio y 12 de Octubre, identificaron a dos masculinos que circulaban en una motocicleta de 110 cc.

Durante el procedimiento, al efectuar un cacheo preventivo a uno de ellos, de 20 años, los uniformados encontraron un arma de fuego de fabricación casera. El joven se encontraba acompañado por un adolescente de 15 años.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal de turno, quien dispuso el inicio de actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, la intervención del Gabinete de Criminalística y de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF). Además, se procedió al secuestro del arma y de la motocicleta en la que se desplazaban.

Por disposición de la Fiscalía, ambos fueron imputados en el marco de las actuaciones judiciales. En tanto, el adolescente fue entregado posteriormente a su progenitora, con intervención de los organismos correspondientes.

Fuente URIV