Tres intervenciones de la Brigada Motorizada permitieron detectar irregularidades en motocicletas

Como resultado de las intervenciones, se detectaron irregularidades en tres motocicletas.

El primer procedimiento tuvo lugar minutos después de las seis de la tarde en inmediaciones de Sarmiento y avenida 9 de Julio, donde los efectivos identificaron una motocicleta de 110 cc que circulaba sin dominio colocado y con escape libre.

Luego se pudo constatar también que la numeración del motor correspondía a la marca Appia, mientras que el chasis era marca Mondial y que, el titular, carecía de documentación respaldatoria.

Una segunda intervención se registró minutos antes de las 20 horas en la esquina de Sarmiento y Laprida. Allí fue identificada una motocicleta Motomel S2 de 150 cc, también sin dominio colocado y con escape libre, en el que - ademas - se advertía un desgaste en los últimos dígitos de la numeración del chasis, por lo que, al estar ante un posible caso de supresión de numeración, se convocó a personal de la Planta de Verificación Automotor de la Policía de Río Negro quienes certificaron la existencia de dicha maniobra.

Ya pasadas las 20 horas, sobre calle Brown, casi en esquina con Rivadavia. Se identificó un tercer motovehículo sin dominio colocado, con faltante de la totalidad del carenado y sin numeración visible en el chasis.

Al igual que en el caso anterior se constató que la numeración del motor se encontraba suprimida.

Cómo corolario de las actuaciones, los tres rodados fueron secuestrados y se labraron actas de infracción a quienes los conducían.

Fuente URIV