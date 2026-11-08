Lamarque sede de la 10.ª edición de la Expo Valle Medio Emprende

​Con una convocatoria récord que supera los 120 stands de emprendedores y una cartela con más de 30 artistas, este sábado dio inicio la décima edición de la Expo Valle Medio Emprende en la localidad de Lamarque. El evento, que se extenderá durante todo el fin de semana, reafirma su crecimiento continuo y la apuesta constante por el desarrollo económico y cultural de la región, motivo por el cual fue declarado de interés provincial por unanimidad.
Regionales - Lamarque08/11/2026
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El acto de apertura contó con la participación del intendente municipal Sergio Hernández; el presidente de la Cámara de Comercio, Mariano Katz; los legisladores Delgado Sempé y Juani Murillo; representantes de la Federación Entidades Empresarias Rionegrinas (FEERN); integrantes de instituciones intermedias y un concurrido número de emprendedores locales.

​Durante el encuentro, el intendente Sergio Hernández manifestó su orgullo por ser anfitrión de este aniversario: "Hace cuatro meses venimos trabajando en conjunto para este evento que, cada año que pasa, va creciendo. Quiero felicitar a la Cámara de Comercio por generar este espacio que este año nos toca disfrutar en Lamarque".

​Por su parte, Mariano Katz, presidente de la Cámara de Comercio, remarcó la esencia del encuentro al señalar que la Expo busca visibilizar el trabajo de quienes emprenden: "El compromiso de los emprendedores es el secreto de por qué se sostuvo tanto tiempo. La idea inició para mostrarlos y nunca perdió su esencia. Detrás de cada emprendimiento hay una historia de esfuerzo, y por eso celebramos a esas personas". Asimismo, Katz hizo alusión al contexto económico actual: "Es un momento complicado para el comercio; los costos de mantener una pyme son muy altos. Necesitamos políticas de los tres niveles del Estado que acompañen para que no se pierdan más fuentes de trabajo".

​La jornada inaugural incluyó momentos emotivos, entre los que se destacaron las palabras de las propias protagonistas de la feria. Una de las expositoras resaltó que la Expo representa un verdadero respaldo al sector, instando a que "cada uno la aproveche y sea una gran experiencia para todos". En la misma línea, otra emprendedora enfatizó las oportunidades de visibilidad e intercambio: "Esta Expo me dio la oportunidad de llegar a mucha gente. Cada edición es una oportunidad de aprender y conocer a otros emprendedores. Lo lindo de este evento es que cada uno la siente propia".

​Como parte del programa formal de apertura, la organización brindó un reconocimiento especial a la labor y trayectoria de Valeria Zorati, Marta Castillo y Miguel Gallardo por sus aportes al crecimiento de la comunidad emprendedora.

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