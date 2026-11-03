Lesiones leves como saldo de un accidente

Una colisión entre un automóvil y un vehículo utilitario se registró en las primeras horas de la mañana del martes en la intersección de las calles Islas Malvinas y Perú, en Lamarque. 
Regionales - Lamarque03/11/2026
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Como consecuencia del impacto, una mujer de 31 años fue trasladada al hospital local para su evaluación médica, aunque luego llegó la tranquilizadora noticia de que solo había sufrido lesiones leves.

El hecho ocurrió minutos después de las 8, cuando intervino personal de la Comisaría 17ª tras recibir un aviso a través del servicio de emergencias.

De acuerdo con las primeras actuaciones, estuvieron involucrados un Volkswagen Gol, conducido por una mujer de 31 años, y una Citroën Berlingo, en la que circulaban dos adolescentes, un jovencito de 17 años que conducía el rodado y su acompañante de 15.

A raíz de la colisión, la conductora del automóvil fue asistida en el nosocomio local, donde el médico que la examinó constató que no presentaba lesiones graves.

Por otra parte, intervino Inspectoría Municipal, que labró un acta de infracción y dispuso la retención de la camioneta debido a que su conductor no contaba con licencia habilitante.

Fuente URIV 

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