Allanamiento por lesiones y amenazas terminó con el secuestro de varios elementos y plantas de cannabis

Durante el procedimiento también fueron halladas plantas de cannabis, por lo que tomó intervención la Justicia Federal.

La diligencia se llevó a cabo durante las primeras horas de la tarde del lunes, en una vivienda ubicada sobre calle Arturo Illia en el barrio de las 123 viviendas, y se realizó con la participación de efectivos de la Comisaría 19ª y del Destacamento 133 - ambos de Luis Beltrán - el Gabinete de Criminalística y el grupo de tareas especiales COER.

Como resultado del procedimiento, el personal policial secuestró nueve municiones de distintos calibres, siete cartuchos de escopeta, un arma neumática y un elemento contundente con el que habría sufrido una agresión uno de los involucrados

Todos estos elementos fueron incorporados a la investigación judicial, tal lo solicitado por la fiscalía de Choele Choel.

Asimismo, en el interior del inmueble, y en un sector lindante, fueron hallados varios plantines de características similares a cannabis sativa.

Ante este hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal, que dispuso el secuestro de las plantas y la imputación de uno de los involucrados por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Cabe mencionar que la investigación se inició a partir de denuncias cruzadas entre dos familias vecinas, formuladas en sede policial el domingo por la noche, quienes mutuamente se acusaban de haber generado episodios de violencia y amenazas.

De esa situación derivaron personas lesionadas, un hombre de 60 años y un adolescente de 17, quienes debieron ser asistidos en el hospital local por diferentes lesiones.

Pero la escalada de violencia llegó a su límite cuando, de acuerdo a lo denunciado por una de las partes, uno de los sujetos se presentó exhibiendo un arma larga en forma amenazante contra el denunciante y su familia.

Esta situación fue, en definitiva, lo que motivó la intervención de la Fiscalía y el desarrollo de las medidas judiciales correspondientes, definiendo la fiscalía la imputación del presunto agresor por infracción art 189 bis del Código Penal.

Fuerte URIV