Llega a Beltrán "No estamos solos"

El elenco de teatro comunitario la línea del borde se presentará en Luis Beltrán con la obra "No Estamos Solos".
Regionales - Luis Beltrán28/10/2026
La Línea del Borde 3
El elenco de teatro comunitario La Línea del Borde, impulsado conjuntamente con los Servicios de Salud Mental del Valle Medio, convoca cordialmente a la función de su nueva producción teatral, este viernes 30 de octubre a las 21 horas, en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán. La función es a la gorra, de modo que nadie falte.
Sobre la obra
A la hora de habitar este presente donde la crueldad grita en micrófonos oficiales, nosotras y nosotros decidimos alumbrar lo que cuida, lo que salva, lo que hace refugio. Esta obra parte de las experiencias propias, aquellas de las que podemos dar cuenta; es una invitación a que nos pensemos como una hermandad posible, en la que tengamos siempre una mano para tender hacia el otro.  A través del lenguaje del teatro físico, gestual y la creación poética, la obra nos invita a reflexionar en comunidad sobre la empatía, los afectos y las redes de contención mutua. 
Sobre el grupo
La Línea del Borde es un proyecto territorial nacido en septiembre de 2024 que busca construir esperanzadamente puentes que nos protejan del olvido, la soledad y la indiferencia, integrando el arte y la salud mental colectiva. 
ELENCO:
Barbosa Guadalupe 
Iazzetta Mónica 
Benítez Rocío 
Lausada Dionisia
Boland Carolina 
Lira Mora Jacqueline 
Borelli Facundo 
Lo Moro Amelia 
Calfulaf Esteban 
Mariñanco Natalí 
Carrillo Antonella 
Martínez Alejandra 
Chirino Lorena 
Nicastro Alicia 
Cuevas Fernando 
Ponce Marcos 
Díaz Samuel 
Schaap Valentín 
Fernández Misnile 
Siliski Ariadna 
Galand Denis 
Taha Mariela 
Galand Sandra 
Torres Mayra 
Gil Macarena 
Torres Pamela
 Huebra Pablo 
Dirección y coordinación grupal: María Laura Vinaya 
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