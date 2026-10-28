Llega a Beltrán "No estamos solos"

El elenco de teatro comunitario La Línea del Borde, impulsado conjuntamente con los Servicios de Salud Mental del Valle Medio, convoca cordialmente a la función de su nueva producción teatral, este viernes 30 de octubre a las 21 horas, en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán. La función es a la gorra, de modo que nadie falte.

Sobre la obra

A la hora de habitar este presente donde la crueldad grita en micrófonos oficiales, nosotras y nosotros decidimos alumbrar lo que cuida, lo que salva, lo que hace refugio. Esta obra parte de las experiencias propias, aquellas de las que podemos dar cuenta; es una invitación a que nos pensemos como una hermandad posible, en la que tengamos siempre una mano para tender hacia el otro. A través del lenguaje del teatro físico, gestual y la creación poética, la obra nos invita a reflexionar en comunidad sobre la empatía, los afectos y las redes de contención mutua.

Sobre el grupo

La Línea del Borde es un proyecto territorial nacido en septiembre de 2024 que busca construir esperanzadamente puentes que nos protejan del olvido, la soledad y la indiferencia, integrando el arte y la salud mental colectiva.

ELENCO:

Barbosa Guadalupe

Iazzetta Mónica

Benítez Rocío

Lausada Dionisia

Boland Carolina

Lira Mora Jacqueline

Borelli Facundo

Lo Moro Amelia

Calfulaf Esteban

Mariñanco Natalí

Carrillo Antonella

Martínez Alejandra

Chirino Lorena

Nicastro Alicia

Cuevas Fernando

Ponce Marcos

Díaz Samuel

Schaap Valentín

Fernández Misnile

Siliski Ariadna

Galand Denis

Taha Mariela

Galand Sandra

Torres Mayra

Gil Macarena

Torres Pamela

Huebra Pablo

Dirección y coordinación grupal: María Laura Vinaya