Durante el fin de semana se disputo el Torneo Provincial de Vóley sub-14 en San Carlos de Bariloche, y la escuela municipal de Luis Beltrán dijo presente en copa de oro con dos equipos femeninos y uno masculino.
Llega a Beltrán "No estamos solos"
Regionales - Luis Beltrán28/10/2026
El elenco de teatro comunitario la línea del borde se presentará en Luis Beltrán con la obra "No Estamos Solos".
El elenco de teatro comunitario La Línea del Borde, impulsado conjuntamente con los Servicios de Salud Mental del Valle Medio, convoca cordialmente a la función de su nueva producción teatral, este viernes 30 de octubre a las 21 horas, en la sala Teatro El Galpón de Luis Beltrán. La función es a la gorra, de modo que nadie falte.
Sobre la obra
A la hora de habitar este presente donde la crueldad grita en micrófonos oficiales, nosotras y nosotros decidimos alumbrar lo que cuida, lo que salva, lo que hace refugio. Esta obra parte de las experiencias propias, aquellas de las que podemos dar cuenta; es una invitación a que nos pensemos como una hermandad posible, en la que tengamos siempre una mano para tender hacia el otro. A través del lenguaje del teatro físico, gestual y la creación poética, la obra nos invita a reflexionar en comunidad sobre la empatía, los afectos y las redes de contención mutua.
Sobre el grupo
La Línea del Borde es un proyecto territorial nacido en septiembre de 2024 que busca construir esperanzadamente puentes que nos protejan del olvido, la soledad y la indiferencia, integrando el arte y la salud mental colectiva.
ELENCO:
Barbosa Guadalupe
Iazzetta Mónica
Benítez Rocío
Lausada Dionisia
Boland Carolina
Lira Mora Jacqueline
Borelli Facundo
Lo Moro Amelia
Calfulaf Esteban
Mariñanco Natalí
Carrillo Antonella
Martínez Alejandra
Chirino Lorena
Nicastro Alicia
Cuevas Fernando
Ponce Marcos
Díaz Samuel
Schaap Valentín
Fernández Misnile
Siliski Ariadna
Galand Denis
Taha Mariela
Galand Sandra
Torres Mayra
Gil Macarena
Torres Pamela
Huebra Pablo
Dirección y coordinación grupal: María Laura Vinaya
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