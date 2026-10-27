El sábado la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán disfrutó del deporte y la inclusión en una nueva edición de la carrera y caminata organizada por Aunar con el acompañamiento del municipio de Luis Beltrán.
Excelentes resultados en Bariloche para el voley beltranense
Regionales - Luis Beltrán27/10/2026
Durante el fin de semana se disputo el Torneo Provincial de Vóley sub-14 en San Carlos de Bariloche, y la escuela municipal de Luis Beltrán dijo presente en copa de oro con dos equipos femeninos y uno masculino.
Luego de un gran trabajo realizado por la escuela, se obtuvieron grandes resultados sobre un total de más de 30 delegaciones, y también algunas actuaciones individuales que fueron reconocidas a nivel provincial.
Resultados colectivos.
2do puesto femenino A
3er puesto masculino
8vo puesto el Femenino B
Premiaciones individuales.
Segundo mejor central: Tiziano Costanzo
Mejor opuesto: Santino Sánchez
Primer mejor central: Delfina López
Primera mejor punta: Aramendi Lupita
Te puede interesar
Avanza la construcción del nuevo edificio para el CET 29 en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán24/10/2026
El Centro de Educación Técnica 29 de Luis Beltrán, ya registra un 10% de ejecución y permitirá consolidar la formación técnica y agraria en la región
El hecho ocurrió minutos antes de las 21:30 horas en la rotonda de la Avenida Champleaux, en el acceso a Luis Beltrán, cuando la conductora de una motocicleta perdió el control de la misma y terminó produciendo la rodada sin intervención de terceros
Un siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta se registró este martes por la mañana en la intersección de avenida Roca y Colón, en Luis Beltrán.
Reunión de bibliotecas populares del Valle Medio para potenciar el trabajoRegionales - Luis Beltrán20/10/2026
La Secretaría de Cultura realizará este martes 20 de octubre un encuentro de trabajo y debate con bibliotecas populares del Valle Medio. Esta jornada tendrá como objetivo fortalecer el vínculo con estas instituciones y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.
Este fin de semana la palista Emilia Mozzicafreddo, en representación de la escuela municipal “Brazo Sur” estuvo participando en la Copa Binacional de Velocidad, donde obtuvo extraordinarios resultados en el Lago de Colon (Buenos Aires).
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Dirección de Deportes en conjunto con Aunar se encuentran trabajando en los preparativos para una nueva edición de la Corre-caminata por la inclusión, en homenaje a Marcelo Orquera
Una investigación por abigeato, que tuvo como damnificado al establecimiento educativo CET N.º 29 ubicado en el ejido rural de la localidad de Luis Beltrán, derivó en la detención de un joven de 19 años y en tres allanamientos realizados de manera simultánea en distintos sectores de la localidad.
Lo más visto
Culminó con éxito la capacitación “Habilidades para la Empleabilidad” en LamarqueRegionales - Lamarque26/10/2026
Con una destacada participación y una respuesta positiva de los asistentes, el CEAER culminó la capacitación “Habilidades para la Empleabilidad”, una propuesta gratuita orientada a brindar herramientas prácticas para fortalecer las posibilidades de inserción laboral y el desarrollo profesional.
El sábado la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán disfrutó del deporte y la inclusión en una nueva edición de la carrera y caminata organizada por Aunar con el acompañamiento del municipio de Luis Beltrán.
El domingo 8 de noviembre, Isla 92 será el punto de encuentro para los amantes de la pesca. La propuesta, organizada por Amigos de la Pesca “Anzuelos de Goma”, invita a disfrutar de una jornada a pura pasión junto al río Negro.