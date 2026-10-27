Excelentes resultados en Bariloche para el voley beltranense

Durante el fin de semana se disputo el Torneo Provincial de Vóley sub-14 en San Carlos de Bariloche, y la escuela municipal de Luis Beltrán dijo presente en copa de oro con dos equipos femeninos y uno masculino.
Regionales - Luis Beltrán27/10/2026
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Luego de un gran trabajo realizado por la escuela, se obtuvieron grandes resultados sobre un total de más de 30 delegaciones, y también algunas actuaciones individuales que fueron reconocidas a nivel provincial.
Resultados colectivos.
2do puesto femenino A
3er puesto masculino
8vo puesto el Femenino B
Premiaciones individuales.
Segundo mejor central: Tiziano Costanzo 
Mejor opuesto: Santino Sánchez 
Primer mejor central: Delfina López
Primera mejor punta: Aramendi Lupita
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Abigeato: un detenido y tres allanamientos

Regionales - Luis Beltrán16/10/2026
Una investigación por abigeato, que tuvo como damnificado al establecimiento educativo CET N.º 29 ubicado en el ejido rural de la localidad de Luis Beltrán, derivó en la detención de un joven de 19 años y en tres allanamientos realizados de manera simultánea en distintos sectores de la localidad. 
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