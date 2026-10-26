Culminó con éxito la capacitación “Habilidades para la Empleabilidad” en Lamarque

La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Rodolfo Walsh y contó con más de 30 participantes, entre personas que trabajan por cuenta propia, tienen un oficio, se encuentran en búsqueda laboral o buscan mejorar la presentación de sus servicios y competencias.

A lo largo de los tres encuentros, los asistentes adquirieron conocimientos y herramientas para desenvolverse con mayor seguridad en el ámbito laboral. Entre los contenidos abordados se destacaron la creación de un correo electrónico profesional, la elaboración del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales, la construcción de un perfil digital orientado al trabajo y el desarrollo de competencias digitales.

Al finalizar la propuesta, los participantes manifestaron su conformidad y agradecimiento por la iniciativa, destacando el valor de los conocimientos adquiridos y su utilidad para afrontar nuevos desafíos laborales.

Desde el CEAER se continúa trabajando en acercar oportunidades de formación a la comunidad, ofreciendo propuestas que respondan a las necesidades concretas de la población y contribuyan a mejorar sus herramientas para el empleo, el crecimiento personal y el desarrollo profesional.

La realización de esta capacitación en Lamarque refleja la importancia de llevar la formación más allá de las aulas, generando espacios de aprendizaje accesibles y acompañando a quienes buscan nuevas oportunidades para construir su futuro laboral.