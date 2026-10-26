Desde la Dirección de Producción de la Municipalidad de Lamarque brindan asesoramiento y acompañamiento a productores interesados en acceder a las líneas de préstamos y asistencia financiera de Río Negro Fiduciaria S.A.
Culminó con éxito la capacitación “Habilidades para la Empleabilidad” en Lamarque
Regionales - Lamarque26/10/2026
Con una destacada participación y una respuesta positiva de los asistentes, el CEAER culminó la capacitación “Habilidades para la Empleabilidad”, una propuesta gratuita orientada a brindar herramientas prácticas para fortalecer las posibilidades de inserción laboral y el desarrollo profesional.
La actividad se desarrolló en el Centro Cultural Rodolfo Walsh y contó con más de 30 participantes, entre personas que trabajan por cuenta propia, tienen un oficio, se encuentran en búsqueda laboral o buscan mejorar la presentación de sus servicios y competencias.
A lo largo de los tres encuentros, los asistentes adquirieron conocimientos y herramientas para desenvolverse con mayor seguridad en el ámbito laboral. Entre los contenidos abordados se destacaron la creación de un correo electrónico profesional, la elaboración del currículum vitae, la preparación para entrevistas laborales, la construcción de un perfil digital orientado al trabajo y el desarrollo de competencias digitales.
Al finalizar la propuesta, los participantes manifestaron su conformidad y agradecimiento por la iniciativa, destacando el valor de los conocimientos adquiridos y su utilidad para afrontar nuevos desafíos laborales.
Desde el CEAER se continúa trabajando en acercar oportunidades de formación a la comunidad, ofreciendo propuestas que respondan a las necesidades concretas de la población y contribuyan a mejorar sus herramientas para el empleo, el crecimiento personal y el desarrollo profesional.
La realización de esta capacitación en Lamarque refleja la importancia de llevar la formación más allá de las aulas, generando espacios de aprendizaje accesibles y acompañando a quienes buscan nuevas oportunidades para construir su futuro laboral.
Te puede interesar
Policía pisó un pozo en una zona rural de Lamarque y un fallo reconoció las secuelas de la lesiónRegionales - Lamarque23/10/2026
Un cabo de la Policía de Río Negro cumplía sus tareas habituales en el exterior de la base de la Brigada Rural, ubicada sobre la Ruta Provincial 63 y un camino alternativo de Lamarque. Había poca iluminación en el lugar. Durante su jornada de trabajo, pisó dentro de un pozo y sufrió una torcedura en la rodilla derecha. Sintió dolor de inmediato y advirtió que la zona comenzaba a hincharse.
Se viene el gran Bingo de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, que sorteará autos 0 km, viajes, motos, celulares, electrodomésticos, bicicletas, premios en efectivo y muchísimo más.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) realizará las III Jornadas de Gestión Pública el próximo 26 de octubre, en una jornada intensiva en la Sala Rodolfo Walsh de Lamarque.
Un adolescente de 17 años protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de la rotonda ubicada en el kilómetro 270 en la localidad de Lamarque, donde el vehículo que conducía despistó, volcó y posteriormente se incendió.
Mariano Navarro, Chef Naturista, invita a participar de una propuesta para aprender, compartir y descubrir nuevas formas de cuidar la alimentación y bienestar.
Se presentó la décima Expo Valle Medio Emprende, un evento instalado en el calendario provincialRegionales - Lamarque15/10/2026
La Expo Valle Medio Emprende que surgió como una alternativa para que los emprendedores puedan mostrar sus productos, se convirtió en un evento que ha perdurado en el tiempo y que es una herramienta fundamental para los emprendimientos regionales.
Una mujer fue detenida intentando escapar de la escena de un intento de roboRegionales - Lamarque13/10/2026
Una mujer de 39 años de edad fue detenida en Lamarque, luego de ser sorprendida en el interior de una vivienda a la que habría ingresado con fines, presuntamente, de robo. La rápida intervención policial permitió interceptarla cuando intentaba escapar del lugar.
Lo más visto
Murió el titular de un plan de ahorro, el seguro canceló la deuda pero el auto nunca fue entregado: el STJ rechazó la queja de la concesionariaRegionales23/10/2026
Un hombre había contratado un plan de ahorro para comprar un Fiat Mobi. Pocos meses después falleció. El seguro de vida vinculado al plan cubrió el saldo pendiente y la deuda quedó cancelada, pero el vehículo nunca fue entregado a su familia. El Superior Tribunal de Justicia rechazó la queja presentada por la concesionaria Bahía Automotores.
Con récord de inscriptos, Pomona se prepara para vivir una fiesta del automovilismo con el Rally del Valle Medio
Desde la Municipalidad de Coronel Belisle felicitaron a Néstor Amundarain por su destacada participación en la 100.ª edición del prestigioso Six Days of Enduro, que se desarrolló del 12 al 17 de octubre en Grândola, Portugal.