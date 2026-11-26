Bomberos controlaron el incendio de una vivienda deshabitada en Lamarque
Una rápida intervención del Cuartel de Bomberos Voluntarios permitió sofocar un principio de incendio desatado en una vivienda deshabitada, evitando que las llamas se propagaran hacia otros sectores.
El episodio se registró el martes 24 de noviembre alrededor de las 22:15 horas, momento en el que la guardia del cuartel recibió un aviso por parte del personal de la unidad policial local alertando sobre el foco ígneo.
De inmediato, se despacharon hacia el lugar dos dotaciones: la Unidad 11, un móvil de salidas rápidas destinado al sector urbano, y la Unidad 12, correspondiente al camión cisterna para tareas de abastecimiento.
Al arribar a la intersección de las calles Bolivia y Avenida España —en un sector rural muy próximo al barrio Arenal—, los efectivos constataron que el fuego afectaba a un inmueble que se encontraba sin moradores.
Tras intensas tareas de enfriamiento y extinción, el personal bomberil logró controlar rápidamente la situación. Según informaron desde la institución, las unidades finalizaron el operativo y regresaron a la base pasadas las 22:53 horas. Por el momento, las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación.