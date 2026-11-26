​Una rápida intervención del Cuartel de Bomberos Voluntarios permitió sofocar un principio de incendio desatado en una vivienda deshabitada, evitando que las llamas se propagaran hacia otros sectores.

​El episodio se registró el martes 24 de noviembre alrededor de las 22:15 horas, momento en el que la guardia del cuartel recibió un aviso por parte del personal de la unidad policial local alertando sobre el foco ígneo.

​De inmediato, se despacharon hacia el lugar dos dotaciones: la Unidad 11, un móvil de salidas rápidas destinado al sector urbano, y la Unidad 12, correspondiente al camión cisterna para tareas de abastecimiento.

​Al arribar a la intersección de las calles Bolivia y Avenida España —en un sector rural muy próximo al barrio Arenal—, los efectivos constataron que el fuego afectaba a un inmueble que se encontraba sin moradores.

​Tras intensas tareas de enfriamiento y extinción, el personal bomberil logró controlar rápidamente la situación. Según informaron desde la institución, las unidades finalizaron el operativo y regresaron a la base pasadas las 22:53 horas. Por el momento, las causas que originaron el incendio permanecen bajo investigación.