En una reunión realizada el día miércoles se puso en marcha el dispositivo territorial que funcionará en las instalaciones de la fundación que Golazo, con el objetivo de brindar apoyo y orientación a familias que atraviesan situaciones de consumo problemático.
Dos personas detenidas tras un robo en una vivienda
Regionales - Lamarque12/11/2026
La policía de Río Negro intervino durante la mañana del miércoles en un procedimiento que permitió recuperar dos garrafas y un parlante portátil, elementos que habían sido sustraídos de una vivienda de la localidad.
El hecho se inició alrededor de las 9, cuando una mujer alertó telefónicamente a la unidad policial sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles Rivadavia y Brown.
A partir de ese aviso, efectivos de Bicipolicía de la Comisaría 17 se dirigieron al sector y localizaron a un hombre y una mujer que, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida y descartaron varios elementos en la vía pública.
Con el apoyo de personal peatonal y de la Brigada Rural, se logró interceptar y demorar a ambas personas, un hombre de 30 de edad y una joven de 19, en distintos puntos de la localidad.
En el lugar fueron recuperadas dos garrafas de distintas capacidades y un parlante portátil.
Posteriormente, un vecino de 85 años se presentó en la unidad policial y denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda, de calle Saavedra al 1000, tras ejercer violencia sobre una ventana, de donde sustrajeron precisamente dos garrafas y un parlante.
La Fiscalía de turno dispuso la detención de ambas personas, el inicio de las actuaciones judiciales y la intervención del Gabinete de Criminalística, además del relevamiento de cámaras de seguridad para avanzar en el esclarecimiento del episodio.
Fuente URIV
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