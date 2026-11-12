Dos personas detenidas tras un robo en una vivienda

El hecho se inició alrededor de las 9, cuando una mujer alertó telefónicamente a la unidad policial sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles Rivadavia y Brown.

A partir de ese aviso, efectivos de Bicipolicía de la Comisaría 17 se dirigieron al sector y localizaron a un hombre y una mujer que, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida y descartaron varios elementos en la vía pública.

Con el apoyo de personal peatonal y de la Brigada Rural, se logró interceptar y demorar a ambas personas, un hombre de 30 de edad y una joven de 19, en distintos puntos de la localidad.

En el lugar fueron recuperadas dos garrafas de distintas capacidades y un parlante portátil.

Posteriormente, un vecino de 85 años se presentó en la unidad policial y denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda, de calle Saavedra al 1000, tras ejercer violencia sobre una ventana, de donde sustrajeron precisamente dos garrafas y un parlante.

La Fiscalía de turno dispuso la detención de ambas personas, el inicio de las actuaciones judiciales y la intervención del Gabinete de Criminalística, además del relevamiento de cámaras de seguridad para avanzar en el esclarecimiento del episodio.