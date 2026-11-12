Dos personas detenidas tras un robo en una vivienda

La policía de Río Negro intervino durante la mañana del miércoles en un procedimiento que permitió recuperar dos garrafas y un parlante portátil, elementos que habían sido sustraídos de una vivienda de la localidad.
Regionales - Lamarque12/11/2026
20261111_222524
El hecho se inició alrededor de las 9, cuando una mujer alertó telefónicamente a la unidad policial sobre la presencia de dos personas en actitud sospechosa en inmediaciones de las calles Rivadavia y Brown. 
A partir de ese aviso, efectivos de Bicipolicía de la Comisaría 17 se dirigieron al sector y localizaron a un hombre y una mujer que, al advertir la presencia policial, emprendieron la huida y descartaron varios elementos en la vía pública.
Con el apoyo de personal peatonal y de la Brigada Rural, se logró interceptar y demorar a ambas personas, un hombre de 30 de edad y una joven de 19, en distintos puntos de la localidad.
En el lugar fueron recuperadas dos garrafas de distintas capacidades y un parlante portátil.
Posteriormente, un vecino de 85 años se presentó en la unidad policial y denunció que desconocidos habían ingresado a su vivienda, de calle Saavedra al 1000, tras ejercer violencia sobre una ventana, de donde sustrajeron precisamente dos garrafas y un parlante.
La Fiscalía de turno dispuso la detención de ambas personas, el inicio de las actuaciones judiciales y la intervención del Gabinete de Criminalística, además del relevamiento de cámaras de seguridad para avanzar en el esclarecimiento del episodio.
Fuente URIV 
Te puede interesar
FB_IMG_1794434934218

Puesta en marcha del dispositivo territorial

Regionales - Lamarque12/11/2026
En una reunión realizada el día miércoles se puso en marcha el dispositivo territorial que funcionará en las instalaciones de la fundación que Golazo, con el objetivo de brindar apoyo y orientación a familias que atraviesan situaciones de consumo problemático. 
FB_IMG_1794361881888

Aniversario de Wenuy

Regionales - Lamarque11/11/2026
La danza, la música y nuestras raíces se unen para celebrar un año más de historia, sueños y pasión por el folklore, con un nuevo aniversario de Wenuy. 
20261109_015820

Torta fritas con Historia

Regionales - Lamarque09/11/2026
​Lamarque vivió una edición inolvidable de la Fiesta Internacional de la Torta Frita. Con diez años de trayectoria, la competencia no solo consagró a los mejores exponentes de este clásico amasado, sino que se convirtió en un verdadero punto de encuentro donde los ingredientes innovadores convivieron con historias de vida y profundas emociones
Screenshot_20261108_011816_WhatsApp

Lamarque sede de la 10.ª edición de la Expo Valle Medio Emprende

Regionales - Lamarque08/11/2026
​Con una convocatoria récord que supera los 120 stands de emprendedores y una cartela con más de 30 artistas, este sábado dio inicio la décima edición de la Expo Valle Medio Emprende en la localidad de Lamarque. El evento, que se extenderá durante todo el fin de semana, reafirma su crecimiento continuo y la apuesta constante por el desarrollo económico y cultural de la región, motivo por el cual fue declarado de interés provincial por unanimidad.
Lo más visto
Screenshot_20261110_225528_WhatsApp

Manipulación segura de alimentos

Regionales11/11/2026
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle–Valle Medio, llevará adelante el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas para garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).