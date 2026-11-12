Puesta en marcha del dispositivo territorial

Se llevó adelante una reunión en el Hospital de Lamarque, con la participación de la directora, Lic. Natalia Rodríguez; el equipo de Salud Mental, integrado por el Lic. Aníbal Gutiérrez y Florenzia Tazogniero; los operadores de Salud Mental, Karina Pacheco y José Vidal; la Lic. Romina Golia, del Servicio Social y jefa de DAPA a cargo; la enfermera Andrea González; la jefa de Enfermería, Carolina Manquelef; y el Equipo Territorial Valle Medio.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones, fortalecer el trabajo articulado entre los equipos y avanzar en la puesta en funcionamiento de un espacio de primera escucha en Lamarque, destinado a brindar orientación, acompañamiento y contención a personas y familias que atraviesan situaciones de consumos problemáticos.

Este nuevo espacio busca generar un ámbito de escucha, confianza y acompañamiento, donde cada persona pueda acercarse y expresar su situación sin prejuicios ni estigmatización.

Lugar: Fundación Que Golazo, Laprida y Brown, Lamarque.

Días de atención: martes y jueves.

Horario: de 7:30 a 13:30 hs.