Puesta en marcha del dispositivo territorial

En una reunión realizada el día miércoles se puso en marcha el dispositivo territorial que funcionará en las instalaciones de la fundación que Golazo, con el objetivo de brindar apoyo y orientación a familias que atraviesan situaciones de consumo problemático. 
Regionales - Lamarque12/11/2026
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Se llevó adelante una reunión en el Hospital de Lamarque, con la participación de la directora, Lic. Natalia Rodríguez; el equipo de Salud Mental, integrado por el Lic. Aníbal Gutiérrez y Florenzia Tazogniero; los operadores de Salud Mental, Karina Pacheco y José Vidal; la Lic. Romina Golia, del Servicio Social y jefa de DAPA a cargo; la enfermera Andrea González; la jefa de Enfermería, Carolina Manquelef; y el Equipo Territorial Valle Medio.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones, fortalecer el trabajo articulado entre los equipos y avanzar en la puesta en funcionamiento de un espacio de primera escucha en Lamarque, destinado a brindar orientación, acompañamiento y contención a personas y familias que atraviesan situaciones de consumos problemáticos.

Este nuevo espacio busca generar un ámbito de escucha, confianza y acompañamiento, donde cada persona pueda acercarse y expresar su situación sin prejuicios ni estigmatización.

Lugar: Fundación Que Golazo, Laprida y Brown, Lamarque.

Días de atención: martes y jueves.

Horario: de 7:30 a 13:30 hs.

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