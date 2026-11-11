Manipulación segura de alimentos

La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle–Valle Medio, llevará adelante el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas para garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).
Regionales11/11/2026
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Se dictará en cuatro encuentro presenciales los días 19, 24 y 26 de noviembre, y 1 de diciembre, de 14 a 16 horas, en el Edificio Áulico y de Investigación de la UNRN en Choele Choel y en la Planta Piloto de Alimentos Sociales de la UNRN en Villa Regina.

La capacitación está dirigida principalmente a estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria, así como a docentes y personal Nodocente de la Universidad. También podrán participar trabajadores de la industria alimentaria, servicios gastronómicos, comercios de alimentos, emprendedores y público en general.

El curso estará a cargo de los docentes Facundo Iturmendi, María Belén Buglione y Florencia Cayolo. Durante cuatro encuentros, con una carga horaria total de ocho horas reloj, se abordarán contenidos vinculados con la normativa alimentaria, las buenas prácticas de manipulación, la contaminación y adulteración de alimentos, las enfermedades transmitidas por alimentos, la gestión de alérgenos y los sistemas de gestión de inocuidad.

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