Se decomisaron 700 kilos de carne en mal estado

Personal de la Brigada Rural de la Unidad Regional IV brindó apoyo a agentes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro durante una serie de controles realizados en comercios y carnicerías de Lamarque y Choele Choel, donde se decomisaron 700 kilos de productos cárnicos, huevos y otros productos comestibles perecederos, que no se encontraban en condiciones aptas para el consumo.
Regionales07/11/2026
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Los procedimientos se desarrollaron el jueves.

En Lamarque, las tareas se llevaron adelante entre las 10 y las 13.30 horas, finalizando con el retiro de unos 400 kilos de carne, mientras que en Choele Choel, durante un operativo realizado entre las 18 y las 22, se decomisaron otros 300 kilos.

En ambas intervenciones, efectivos policiales acompañaron al personal del organismo provincial, brindando apoyo para el desarrollo de las inspecciones y las actuaciones correspondientes.

La totalidad de los productos decomisados fue trasladada por personal de Ganadería al matadero municipal de Luis Beltrán, donde se concretó su destrucción mediante digestor, bajo acta y en presencia de testigos.

El consumo de carne en mal estado o contaminada puede provocar intoxicaciones alimentarias que, en determinados casos, pueden derivar en complicaciones de mayor gravedad, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Este tipo de intervenciones, con el acompañamiento de las fuerzas policiales, contribuye al cumplimiento de las medidas de fiscalización y al resguardo de la salud pública.

Fuente URIV 

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