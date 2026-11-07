Se decomisaron 700 kilos de carne en mal estado

Los procedimientos se desarrollaron el jueves.

En Lamarque, las tareas se llevaron adelante entre las 10 y las 13.30 horas, finalizando con el retiro de unos 400 kilos de carne, mientras que en Choele Choel, durante un operativo realizado entre las 18 y las 22, se decomisaron otros 300 kilos.

En ambas intervenciones, efectivos policiales acompañaron al personal del organismo provincial, brindando apoyo para el desarrollo de las inspecciones y las actuaciones correspondientes.

La totalidad de los productos decomisados fue trasladada por personal de Ganadería al matadero municipal de Luis Beltrán, donde se concretó su destrucción mediante digestor, bajo acta y en presencia de testigos.

El consumo de carne en mal estado o contaminada puede provocar intoxicaciones alimentarias que, en determinados casos, pueden derivar en complicaciones de mayor gravedad, especialmente en niños, adultos mayores y personas con defensas bajas.

Este tipo de intervenciones, con el acompañamiento de las fuerzas policiales, contribuye al cumplimiento de las medidas de fiscalización y al resguardo de la salud pública.

Fuente URIV