Abren las preinscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Choele: fechas y dónde anotarse para el ciclo 2027

La Municipalidad de Choele Choel informó que el próximo lunes 16 de noviembre comenzará el período de preinscripción para el ciclo lectivo 2027 de los Centros de Desarrollo Infantil (CEDIM). El trámite se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre y estará destinado a las familias que deseen incorporar a sus hijos a estos espacios de acompañamiento y desarrollo durante la primera infancia.
Regionales - Choele Choel05/11/2026
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Las preinscripciones se recibirán de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12:30, en las sedes de los dos centros municipales habilitados para tal fin.

Los puntos de inscripción serán:

* CEDIM “Patito”: ubicado en Villegas y 25 de Mayo.

* CEDIM “Burbujas”: situado en el barrio Maldonado, en la intersección de Primeros Pobladores y 24 de Mayo.

Desde el Municipio se aclaró que las familias cuyos niños hayan asistido a alguno de los CEDIM durante 2026 también deberán realizar nuevamente el trámite para asegurar su inscripción al próximo ciclo.

De esta manera, se pone en marcha el proceso de organización de las vacantes para 2027, garantizando que las familias puedan realizar con anticipación los trámites necesarios para acceder a estos espacios municipales destinados al cuidado, la contención y el desarrollo integral de los niños durante sus primeros años de vida.

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