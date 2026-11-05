Abren las preinscripciones para los Centros de Desarrollo Infantil de Choele: fechas y dónde anotarse para el ciclo 2027

Las preinscripciones se recibirán de lunes a viernes, en el horario de 9 a 12:30, en las sedes de los dos centros municipales habilitados para tal fin.

Los puntos de inscripción serán:

* CEDIM “Patito”: ubicado en Villegas y 25 de Mayo.

* CEDIM “Burbujas”: situado en el barrio Maldonado, en la intersección de Primeros Pobladores y 24 de Mayo.

Desde el Municipio se aclaró que las familias cuyos niños hayan asistido a alguno de los CEDIM durante 2026 también deberán realizar nuevamente el trámite para asegurar su inscripción al próximo ciclo.

De esta manera, se pone en marcha el proceso de organización de las vacantes para 2027, garantizando que las familias puedan realizar con anticipación los trámites necesarios para acceder a estos espacios municipales destinados al cuidado, la contención y el desarrollo integral de los niños durante sus primeros años de vida.