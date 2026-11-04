Decomisaron más de 316 kilos de carne durante un control en la Ruta 22

El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 22, a pocos kilómetros del área urbana de Choele Choel, durante un operativo preventivo que la Brigada Rural llevaba adelante en conjunto con personal de la Comisaría 8ª.

Mientras recorrían el sector, los efectivos observaron un camión térmico perteneciente al frigorífico Alsina que estaba transfiriendo cajas de carne a una camioneta Renault Oroch. La maniobra llamó la atención del personal policial, que intervino para verificar las condiciones en las que se realizaba el traslado.

Al inspeccionar la situación, constataron que la camioneta receptora no contaba con la habilitación exigida para el transporte de productos cárnicos, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 2534