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Decomisaron más de 316 kilos de carne durante un control en la Ruta 22
Regionales - Choele Choel04/11/2026
Un operativo de la Brigada Rural de Choele Choel permitió detectar el traslado irregular de más de 316 kilos de productos cárnicos que estaban siendo transbordados desde un camión térmico hacia una camioneta que no contaba con habilitación para transportar alimentos de ese tipo. La mercadería fue decomisada y trasladada al matadero municipal de Luis Beltrán para su posterior destrucción.
El procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 22, a pocos kilómetros del área urbana de Choele Choel, durante un operativo preventivo que la Brigada Rural llevaba adelante en conjunto con personal de la Comisaría 8ª.
Mientras recorrían el sector, los efectivos observaron un camión térmico perteneciente al frigorífico Alsina que estaba transfiriendo cajas de carne a una camioneta Renault Oroch. La maniobra llamó la atención del personal policial, que intervino para verificar las condiciones en las que se realizaba el traslado.
Al inspeccionar la situación, constataron que la camioneta receptora no contaba con la habilitación exigida para el transporte de productos cárnicos, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente, de acuerdo con lo establecido por la Ley Provincial 2534
Como resultado del procedimiento, se decomisaron 14 cajas con distintos cortes de carne, que arrojaron un peso total de 316,200 kilogramos.
Posteriormente, la mercadería fue trasladada al matadero municipal de Luis Beltrán, donde quedó depositada en el incinerador para su destrucción. La disposición se realizó ante la presencia de un testigo, como parte de las actuaciones documentadas por el personal interviniente.
El operativo se inscribe en las tareas de prevención y fiscalización que desarrolla la Brigada Rural para controlar el transporte de productos de origen animal y verificar el cumplimiento de las condiciones exigidas para su circulación.
A través del Ministerio de Seguridad y Justicia, el Gobierno de Río Negro sostiene estos controles en rutas y zonas rurales, con el objetivo de detectar irregularidades y fortalecer la vigilancia sobre el traslado de mercadería que requiere condiciones específicas de habilitación y control sanitario.
Gobierno de Río Negro
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