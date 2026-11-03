Choele Choel fue el epicentro del Newcom nacional femenino

«Las porfiadas» de Luis Beltrán se coronaron campeonas y sacaron pasaje al Sudamericano en la categoría+40 de Newcom. 
Regionales - Choele Choel03/11/2026
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 La localidad rionegrina de Choele Choel vivió un fin de semana a puro deporte y camaradería al transformarse en la sede del Campeonato Argentino de Newcom Femenino. El certamen, organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FEVA), y la federación rionegrina de voley, reunió en las instalaciones del Polideportivo municipal a 43 equipos y a más de un centenar de jugadoras llegadas desde distintos puntos del país.

​Durante las intensas jornadas de competencia, los planteles midieron sus fuerzas en las categorías +40, +50 +60 y +68. Más allá del alto nivel deportivo mostrado en cada uno de los cruces, la máxima atracción de la cita fue el incentivo en juego, la clasificación directa para representar al país en el próximo torneo Sudamericano en el mes de marzo 2023.

​En la categoría +40, la gloria quedó en la región con el combinando de Luis Beltrán, «Las porfiadas» que completó una actuación destacada, se adjudicó el título de campeonas y aseguró su plaza para el torneo Sudamericano.

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En la categoría +50 Las Amazonas de Lamarque tuvieron otro destacado torneo y se quedaron con el tercer lugar, aunque el equipo ya se encontraba clasificado previamente. Cabe señalar que el conjunto de Lamarque logro la clasificación para el Sudamericano que no se disputó este año y por ello llegaba a este nacional ya clasificado. 

​Con una masiva convocatoria y una organización que estuvo a la altura del desafío, el certamen volvió a ratificar el notable crecimiento y la vigencia del Newcom femenino a nivel nacional.

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