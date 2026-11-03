«Las porfiadas» de Luis Beltrán se coronaron campeonas y sacaron pasaje al Sudamericano en la categoría+40 de Newcom.
Castraciones gratuitas en el barrio Almafuerte y centro
Regionales - Choele Choel03/11/2026
El próximo sábado 7 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía.
Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12.30 de lunes a jueves.
Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino.
Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos del barrio Almafuerte y Centro.
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