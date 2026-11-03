Castraciones gratuitas en el barrio Almafuerte y centro

El próximo sábado 7 de noviembre se realizará castraciones gratuitas para los animales de compañía.
 
Regionales - Choele Choel03/11/2026
multimedia.normal.83b9e127b0174b30.bm9ybWFsLndlYnA= (1)

Quienes deseen realizar la castración de sus mascotas deben previamente inscribirse comunicándose al 2984229902 de 8 a 12.30 de lunes a jueves.

Es importante que quienes se anoten luego asistan dado que son cupos limitados, por lo que es recomendable estar seguros de poder asistir el día sábado para no quitar la oportunidad a otro vecino. 

Cabe señalar que el programa de castraciones recorre distintos barrios y en esta oportunidad está dirigido a las mascotas de los vecinos del barrio Almafuerte y Centro.

Te puede interesar
IMG-20261102-WA0006

Operativo de limpieza y recuperación luego del temporal

Regionales - Choele Choel02/11/2026
Las fuertes ráfagas de viento provocaron importantes destrozos en distintos sectores de Choele Choel. Desde las primeras horas posteriores al temporal, equipos municipales intensificaron las tareas de limpieza, despeje y recolección de árboles, ramas y otros elementos que cayeron o fueron desplazados por la fuerza del viento.
Lo más visto