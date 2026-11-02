Operativo de limpieza y recuperación luego del temporal

Las fuertes ráfagas de viento provocaron importantes destrozos en distintos sectores de Choele Choel. Desde las primeras horas posteriores al temporal, equipos municipales intensificaron las tareas de limpieza, despeje y recolección de árboles, ramas y otros elementos que cayeron o fueron desplazados por la fuerza del viento.
Regionales - Choele Choel02/11/2026
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El operativo se concentró en calles, veredas y espacios públicos afectados, con el objetivo de recuperar la circulación, prevenir riesgos y avanzar en el ordenamiento de los sectores más comprometidos.

Los trabajos continuarán durante toda la semana. Las cuadrillas municipales realizarán tareas de retiro de ramas y árboles, limpieza y revisión de aquellos puntos donde todavía puedan existir elementos inestables o con riesgo de desprendimiento.

La intervención busca no solo atender los daños ocasionados por el fenómeno climático, sino también prevenir nuevos inconvenientes y garantizar condiciones seguras para vecinos y peatones.

Desde el Municipio se solicita circular con precaución en los sectores donde continúan los trabajos y respetar las indicaciones de los equipos que se encuentran realizando las tareas.

Desde el municipio señalaron que la prioridad es recuperar la normalidad en la ciudad y garantizar la seguridad de los vecinos.

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