Operativo de limpieza y recuperación luego del temporal

El operativo se concentró en calles, veredas y espacios públicos afectados, con el objetivo de recuperar la circulación, prevenir riesgos y avanzar en el ordenamiento de los sectores más comprometidos.

Los trabajos continuarán durante toda la semana. Las cuadrillas municipales realizarán tareas de retiro de ramas y árboles, limpieza y revisión de aquellos puntos donde todavía puedan existir elementos inestables o con riesgo de desprendimiento.

La intervención busca no solo atender los daños ocasionados por el fenómeno climático, sino también prevenir nuevos inconvenientes y garantizar condiciones seguras para vecinos y peatones.

Desde el Municipio se solicita circular con precaución en los sectores donde continúan los trabajos y respetar las indicaciones de los equipos que se encuentran realizando las tareas.

Desde el municipio señalaron que la prioridad es recuperar la normalidad en la ciudad y garantizar la seguridad de los vecinos.