El choque de dos motos dejó a ambas conductoras hospitalizadas

Dos mujeres debieron ser trasladadas al hospital de Choele Choele luego de protagonizar una colisión entre sus motocicletas en la intersección de las calles Kennedy y 144.
Regionales - Choele Choel02/11/2026
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El siniestro se registró minutos antes de las 14:30 horas del domingo.
Personal de la comisaría 8va. convocado al lugar, constató la participación de dos motocicletas, ambas de la marca Honda y de 125 cc de cilindrada, y conducidas por mujeres con residencia en Choele Choel.
A raíz del impacto, las conductoras manifestaban dolencias musculares, por lo que fueron asistidas y trasladadas al nosocomio local por personal de salud para su evaluación médica.
En el lugar intervino el Gabinete de Criminalística, que realizó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del hecho.
Asimismo, se dio intervención a la fiscalía de turno, que dispuso aguardar los certificados médicos para disponer las medidas a adoptar.
Fuente URIV 
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