Campaña de vacunación antirrábica y desparasitación
La jornada será el Miércoles 4 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas.
Puntos de atención:
Villa Unión: CIC.
Maldonado: Quirófano Móvil (Don Bosco y Exp. del Desierto).
Las Bardas: Fuerte Avellaneda.
Recomendaciones para asistir:
Perros con collar y correa. Bozal cuando corresponda.
Gatos en transportadoras o medios de contención seguros.
Los animales deben estar acompañados por una persona mayor de 18 años.
La vacunación se realizará a animales mayores de 3 meses y la desparasitación a partir de los 30 días, siempre sujetas a la evaluación del profesional veterinario.
Prevenir la rabia es responsabilidad de todos
La Actividad es organizada por la Municipalidad de Choele Choel, el Área de Zoonosis Municipal, URESA y la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro.