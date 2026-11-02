Campaña de vacunación antirrábica y desparasitación

Este miércoles 4 de noviembre se realizará una jornada gratuita de prevención y cuidado de la salud animal en distintos barrios de Choele Choel.
Regionales - Choele Choel02/11/2026
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La jornada será el Miércoles 4 de noviembre de 9:00 a 13:00 horas. 

 Puntos de atención:

Villa Unión: CIC.

Maldonado: Quirófano Móvil (Don Bosco y Exp. del Desierto).

Las Bardas: Fuerte Avellaneda.

Recomendaciones para asistir:

 Perros con collar y correa. Bozal cuando corresponda.

Gatos en transportadoras o medios de contención seguros.

Los animales deben estar acompañados por una persona mayor de 18 años.

La vacunación se realizará a animales mayores de 3 meses y la desparasitación a partir de los 30 días, siempre sujetas a la evaluación del profesional veterinario.

Prevenir la rabia es responsabilidad de todos

La Actividad es organizada por la Municipalidad de Choele Choel, el Área de Zoonosis Municipal, URESA y la carrera de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Negro.

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