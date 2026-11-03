Lo que nos quiebra y nos sostiene

La inauguración se realizará el sábado 7 a las 18:30 hs. La muestra permanecerá abierta hasta las 22:00 hs., tanto el sábado como el domingo 8.

Se presentarán 30 obras fotográficas de 6 integrantes del grupo.

"El proceso creativo ha sido arduo y de construcción colectiva, pero desde una percepción individual, íntima y muy personal. Cada obra explora aquello que nos moviliza, nos paraliza y nos quiebra, y también lo que nos levanta, nos energiza, nos sostiene y nos fortalece.

Las imágenes exponen la dicotomía misma de la vida: la intimidad profunda de lo que ha movilizado a cada artista, pasando por sus ojos, su cámara y su alma.

En esta muestra, cada fotógrafa y cada fotógrafo logra desnudar, develar, iluminar o ensombrecer distintas temáticas que, entregadas con dureza o con dulzura, buscan interpelar al público e invitarlo a su propia interpretación.

Con mucho amor, los fotógrafos entregan su propia esencia. Se quiebran y se sostienen, como un humilde aporte en estos tiempos complejos y contradictorios".

Exponen:

Susana Bea

Martha Castillo

Fabio Díaz

Gisela Falcón

Mónica Garro

Guillermo Martínez