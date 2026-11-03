Lo que nos quiebra y nos sostiene

En el marco de la 10ª edición de la ExpoEmprende Valle Medio, que se realizará el próximo fin de semana en Lamarque, Enfoque Patagónico participará con una nueva muestra fotográfica en el Salón de las Artes denominada: "Lo que nos quiebra y nos sostiene"
Regionales - Lamarque03/11/2026
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La inauguración se realizará el sábado 7 a las 18:30 hs. La muestra permanecerá abierta hasta las 22:00 hs., tanto el sábado como el domingo 8. 

Se presentarán 30 obras fotográficas de 6 integrantes del grupo.

"El proceso creativo ha sido arduo y de construcción colectiva, pero desde una percepción individual, íntima y muy personal. Cada obra explora aquello que nos moviliza, nos paraliza y nos quiebra, y también lo que nos levanta, nos energiza, nos sostiene y nos fortalece.

Las imágenes exponen la dicotomía misma de la vida: la intimidad profunda de lo que ha movilizado a cada artista, pasando por sus ojos, su cámara y su alma.

En esta muestra, cada fotógrafa y cada fotógrafo logra desnudar, develar, iluminar o ensombrecer distintas temáticas que, entregadas con dureza o con dulzura, buscan interpelar al público e invitarlo a su propia interpretación.

Con mucho amor, los fotógrafos entregan su propia esencia. Se quiebran y se sostienen, como un humilde aporte en estos tiempos complejos y contradictorios".

Exponen:

Susana Bea

Martha Castillo

Fabio Díaz

Gisela Falcón

Mónica Garro

Guillermo Martínez

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