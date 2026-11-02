Lamarque: se secuestró cocaína, marihuana y elementos vinculados a la venta de drogas

El procedimiento se realizó en un domicilio de avenida Sarmiento. El ingreso estuvo a cargo del Grupo COER de Lamarque, con la participación de efectivos de la Sección Canes de Choele Choel y Mora, una perra especialmente entrenada para detectar estupefacientes. La diligencia se desarrolló sin incidentes.

Durante la requisa, los efectivos encontraron 13,4 gramos de cocaína distribuidos en 38 envoltorios. También secuestraron ocho cigarrillos caseros que contenían 6,6 gramos de marihuana, otros 13,2 gramos de sustancia vegetal con resultado positivo para cannabis y 6,1 gramos de semillas. El hallazgo de distintas sustancias y su presentación en pequeñas dosis quedó incorporado a la investigación.

Además de las drogas, dentro de la vivienda había una balanza de precisión en funcionamiento, un Posnet, un teléfono celular y $62.600 en efectivo, en billetes de distintas denominaciones. La presencia de estos elementos también forma parte de las evidencias que deberán ser analizadas para establecer si tenían vinculación con una posible actividad de comercialización.

En el inmueble se encontraban dos mujeres y dos menores de 4 y 11 años. Los chicos fueron entregados a un familiar mediante el acta correspondiente. Una de las mujeres fue señalada en el informe como propietaria de la vivienda y pareja de la persona investigada.

Tras ser informado sobre el resultado del allanamiento, el fiscal Federal Alejandro Ferrari Belenguer dispuso el secuestro de todas las sustancias y los elementos encontrados, además de comunicar formalmente a la dueña de casa de la existencia de una investigación en su contra.

Fuente Gobierno de Río Negro