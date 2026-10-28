Lamarque se prepara para una fiesta urbana: la Expo Emprende recibe a la King of Cypher

A partir de las 18:00, la Plaza Genoveva de Lamarque abrirá sus puertas para albergar la Fecha 8 de la King of Cypher, un evento que convoca a los exponentes del rap improvisado de la región y que se integra a los festejos por la 10ª edición de la Expo Emprende.

​La propuesta combina lo mejor del talento urbano con el impulso a la economía regional. Alrededor de la plaza, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands de emprendedores locales, conocer la producción de la zona y acompañar a los expositores en una tarde pensada para toda la familia.

​Para quienes deseen sumarse a las rimas y demostrar su nivel sobre el asfalto, la organización confirmó los siguientes horarios:

​Inscripciones para competidores: De 16:00 a 17:30 (es importante concurrir dentro de esta franja para asegurar el ingreso).

​Costo de inscripción: Gratis.