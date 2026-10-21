Un adolescente de 17 años protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este domingo sobre la Ruta Nacional 250, a la altura de la rotonda ubicada en el kilómetro 270 en la localidad de Lamarque, donde el vehículo que conducía despistó, volcó y posteriormente se incendió.
Debate sobre el futuro de la gestión pública
Regionales - Lamarque21/10/2026
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER) realizará las III Jornadas de Gestión Pública el próximo 26 de octubre, en una jornada intensiva en la Sala Rodolfo Walsh de Lamarque.
El encuentro tendrá como eje “Transformación digital, innovación y modernización del Estado: desafíos para una gestión pública inteligente” y estará orientado a fortalecer la formación de los estudiantes y promover el intercambio de ideas sobre los desafíos actuales de la administración pública.
Durante la jornada se abordarán temáticas clave como la transformación digital del Estado, la interoperabilidad, la gestión documental electrónica, la firma digital, la inteligencia artificial aplicada a la Justicia, la innovación pública y el diseño de soluciones para mejorar la gestión.
La propuesta tendrá una dinámica participativa y de taller, con una instancia final en la que los estudiantes trabajarán en equipos para analizar problemáticas concretas y elaborar propuestas de transformación e innovación en el ámbito público.
La iniciativa busca vincular los contenidos académicos con los desafíos reales de la gestión pública, promoviendo el debate, la participación y la construcción colectiva de conocimientos.
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Un siniestro vial se registró el miércoles, alrededor de las 17:50 horas, en la intersección de las calles 9 de Julio e Independencia en Lamarque.
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