Debate sobre el futuro de la gestión pública

El encuentro tendrá como eje “Transformación digital, innovación y modernización del Estado: desafíos para una gestión pública inteligente” y estará orientado a fortalecer la formación de los estudiantes y promover el intercambio de ideas sobre los desafíos actuales de la administración pública.

Durante la jornada se abordarán temáticas clave como la transformación digital del Estado, la interoperabilidad, la gestión documental electrónica, la firma digital, la inteligencia artificial aplicada a la Justicia, la innovación pública y el diseño de soluciones para mejorar la gestión.

La propuesta tendrá una dinámica participativa y de taller, con una instancia final en la que los estudiantes trabajarán en equipos para analizar problemáticas concretas y elaborar propuestas de transformación e innovación en el ámbito público.

La iniciativa busca vincular los contenidos académicos con los desafíos reales de la gestión pública, promoviendo el debate, la participación y la construcción colectiva de conocimientos.

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