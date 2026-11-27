El rally del Valle Medio se despide en Lamarque
Las actividades inician el Viernes 27 de noviembre, cuando de 18:00 a 19:30 se realice la apertura del parque de presentación frente a la Plaza Santa Genoveva, por calle Rivadavia.
Está previsto que a las 20:30 se desarrolle la rampa de largada simbólica frente al Municipio de Lamarque.
El sábado tendrá el siguiente cronograma
- 08:00 a 09:00: apertura del Parque Cerrado y firma de planillas.
- 09:15: reunión de pilotos.
- Desde las 10:00: comienzo de las pruebas especiales
P1 - 10:00 hs
Cementerio - Ruta 250/KM267
P2 - 10:40 hs
Parador "Mollo" - Fabrica Belisle
PARQUE DE ASISTENCIA
P3 - 13:30 hs
Cementerio - Ruta 250/KM267
P4 - 14:10 hs
Parador "Mollo" - Fabrica Belisle
El Domingo 29 de noviembre la actividad inicia con la apertura del parque cerrado a las 8 horas.
Desde las 10:00 h: desarrollo de las pruebas especiales
P5 - 10:00 hs
Pomona - Puesto policial
P6 - 10:30 hs
Balneario - Av. Libano y 9 de Julio
PARQUE DE ASISTENCIA
P7 - 13:00 hs
Pomona - Puesto policial
P8 - 13:30 hs
Balneario - Av. Libano y 9 de Julio
A las 20:00 horas tendrá lugar la cena coronación.