Las actividades inician el Viernes 27 de noviembre, cuando de 18:00 a 19:30 se realice la apertura del parque de presentación frente a la Plaza Santa Genoveva, por calle Rivadavia.

Está previsto que a las 20:30 se desarrolle la rampa de largada simbólica frente al Municipio de Lamarque.

El sábado tendrá el siguiente cronograma

- 08:00 a 09:00: apertura del Parque Cerrado y firma de planillas.

- 09:15: reunión de pilotos.

- Desde las 10:00: comienzo de las pruebas especiales

P1 - 10:00 hs

Cementerio - Ruta 250/KM267

P2 - 10:40 hs

Parador "Mollo" - Fabrica Belisle

PARQUE DE ASISTENCIA

P3 - 13:30 hs

Cementerio - Ruta 250/KM267

P4 - 14:10 hs

Parador "Mollo" - Fabrica Belisle

El Domingo 29 de noviembre la actividad inicia con la apertura del parque cerrado a las 8 horas.

Desde las 10:00 h: desarrollo de las pruebas especiales

P5 - 10:00 hs

Pomona - Puesto policial

P6 - 10:30 hs

Balneario - Av. Libano y 9 de Julio

PARQUE DE ASISTENCIA

P7 - 13:00 hs

Pomona - Puesto policial

P8 - 13:30 hs

Balneario - Av. Libano y 9 de Julio

A las 20:00 horas tendrá lugar la cena coronación.