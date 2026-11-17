En una región donde la cultura, el arte y las expresiones escénicas tienen amplio protagonismo, contar con personas capacitadas para hacer posible cada espectáculo, encuentro o evento representa una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Es en ese contexto, que CEAER incorpora para el ciclo lectivo 2027 una nueva propuesta académica: la "Formación Profesional de Operador/a en Producción Escénica".

Se trata de una alternativa de formación pensada para quienes buscan incorporarse al mundo laboral con conocimientos técnicos concretos, en un ámbito que ofrece múltiples posibilidades de desarrollo. Además, su modalidad virtual con presencialidad intensiva facilitará el acceso a estudiantes de distintas localidades del Valle Medio y de otras zonas de la provincia.

La propuesta parte de una realidad cada vez más visible: mientras crece la actividad cultural y la realización de espectáculos, festivales, eventos y producciones artísticas, también aumenta la necesidad de contar con personas preparadas para resolver los aspectos técnicos que hacen posible cada puesta en escena.

En ese sentido, la formación pone el foco en tres áreas fundamentales: sonido, iluminación y montaje de espacios escénicos. El objetivo es que quienes egresen cuenten con herramientas y habilidades prácticas para desempeñarse en tareas técnicas, con conocimientos que favorezcan su inserción laboral desde el comienzo de su recorrido profesional.