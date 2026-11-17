“El último rescate en la Patagonia” fue seleccionada para el Festival de Cine Fuera de Campo 2026Regionales - Lamarque13/11/2026
La ópera prima del director Miqueas Jorquera integró la programación del encuentro cinematográfico realizado en Mar del Plata, que reunió 43 producciones del cine argentino. El documental, protagonizado por Daniel “Boris” Cabaza, recupera una extraordinaria expedición paleontológica y proyecta la riqueza natural, científica y humana de Lamarque a través del cine nacional.