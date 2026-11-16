Los atletas tuvieron una muy buena actuación, consiguiendo importantes resultados en las distintas disciplinas y varios lugares en el podio.

CATEGORÍA U14

Martín Godoy: 5° en Salto en Largo y 11° en 80 metros llanos.

Malena Lara: 8° en 1000 metros.

Lucca Galfrascolli: 12° en Salto en Largo y 13° en 80 metros llanos.

CATEGORÍA U16

Galilea González: 1° en Lanzamiento de Bala, estableciendo un nuevo récord de la Copa de Clubes.

Kevin Lara: 1° en 300 metros llanos y 9° en 80 metros llanos.

Agustín Pérez: 6° en Salto en Largo y 14° en 80 metros llanos.

CATEGORÍA U20

Penélope Vidoni: 9° en 80 metros llanos y 12° en 300 metros llanos.

Santino Elosegui: 3° en Lanzamiento de Bala.

Miguel Medina: 2° en Lanzamiento de Disco, 3° en Lanzamiento de Martillo y 4° en Lanzamiento de Bala.

Lautaro Páez: 4° en Salto en Largo, 10° en 300 metros llanos y 14° en 80 metros llanos.