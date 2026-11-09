Denuncia a una obra social por abandono de persona

Un vecino de esta localidad rompió el silencio en los micrófonos de la Radio Municipal para visibilizar la cruda situación que atravesó junto a su familia y anunciar que lleva adelante una denuncia penal por abandono de persona contra la obra social de su hijo, de 19 años quien padece neurofibromatosis. El objetivo central de su testimonio busca concientizar a la comunidad para que otros afiliados no se queden con las respuestas negativas y exijan el cumplimiento de sus derechos.

​Según detalló el padre del joven, la obra social incurrió en reiteradas negligencias e incluso rechazó sistemáticamente la cirugía necesaria para salvarle la pierna. En su lugar, la entidad médica avaló un informe que recomendaba directamente la amputación del miembro. A esto se sumó una deficiente calidad prestacional, donde la atención en ocasiones fue por consultas por videoconferencia con un trato que dejó mucho que desear.

​Ante la falta de respuestas institucionales, la familia no se rindió y lograron reunir los fondos necesarios para viajar a Buenos Aires y costear la intervención quirúrgica en el sector privado, logrando preservar la pierna del joven.

​Mientras juntaban los fondos en la búsqueda de una solución legal urgente, la familia había presentado un recurso de amparo. Sin embargo, este no prosperó debido a una trabas procedimentales. La medida caducó, derivando posteriormente en la formulación de la denuncia formal por abandono de persona, esto lo realizó una vez que pudo concretar la operación por sus medios.

​El vecino remarcó que la acción judicial no persigue el resarcimiento económico, sino sentar un precedente para que las obras sociales asuman las obligaciones que les corresponden legalmente por las cuotas que reciben. Recordó que los afiliados que atraviesan contingencias similares pueden recurrir e iniciar denuncias en organismos como el Juzgado Federal de General Roca.

​"Es una situación que afecta a muchísimos vecinos a los que les niegan tratamientos o les dan la espalda. Es fundamental no resignarse, reclamar y hacer oír la voz para que cumplan con su deber y no dejen abandonos a los pacientes", concluyó el vecino en su mensaje a la comunidad.

La nota completa la podés escuchar en el siguiente link

https://www.image2url.com/r2/default/audio/1794016163454-4d527b7c-f427-4775-b046-00f8d545143f.opus