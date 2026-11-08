Vehículo impactó contra un paredón y terminó dentro de un espacio verde

El hecho se registró minutos antes de las 8 de la mañana en la intersección de avenida San Martín y República Oriental del Uruguay.

Un Volkswagen Passat perdió el control, impactó contra un paredón y, tras atravesarlo, terminó ingresando al predio de un espacio verde.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 8ª entrevistó al conductor, un joven de 22 años, quien manifestó que circulaba por calle República Oriental del Uruguay cuando, al llegar a la avenida San Martín, perdió el control del rodado.

El joven indicó que no hubo terceros involucrados y que no requería asistencia médica.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía de turno, que dispuso una serie de diligencias, entre ellas la intervención del Gabinete de Criminalística, el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización del test de alcoholemia dado que, según informes preliminares presentaba hálito alcohólico.

Asimismo, se iniciaron las actuaciones correspondientes y se dispuso la retención preventiva del vehículo.

Fuente URIV