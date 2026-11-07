Dos adolescentes con lesiones leves tras un choque entre una moto y un automóvil

El hecho se registró minutos después de las 22 horas del viernes, en la intersección de las calles Mitre y 12 de Octubre.

Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Corven Hunter de 150 cc, en la que circulaban los dos jóvenes, y un automóvil Renault Clio conducido por un hombre mayor de edad con domicilio en Choele Choel.

Tras el impacto, personal policial de la Unidad 64 acudió al lugar y solicitó asistencia médica.

Una ambulancia del hospital local trasladó a los adolescentes al nosocomio, donde fueron examinados por profesionales médicos. De acuerdo con el certificado médico, ambos presentaban lesiones de carácter leve y el conductor del vehículo resultó ileso.

Fuente URIV