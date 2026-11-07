El Intendente de Coronel Belisle, Diego Agüero, recibió un aporte de $30 millones para garantizar la continuidad de las obras del Club Sportivo Belisle. Los trabajos contemplan la finalización de baños para locales y visitantes, y una cantina, instalaciones necesarias para la actividad de la institución y la comunidad.
Dos adolescentes con lesiones leves tras un choque entre una moto y un automóvil
Regionales - Coronel Belisle07/11/2026
Un accidente de tránsito entre una motocicleta y un automóvil dejó como saldo dos adolescentes de 15 y 16 años con lesiones leves en Coronel Belisle.
El hecho se registró minutos después de las 22 horas del viernes, en la intersección de las calles Mitre y 12 de Octubre.
Por causas que se tratan de establecer, colisionaron una motocicleta Corven Hunter de 150 cc, en la que circulaban los dos jóvenes, y un automóvil Renault Clio conducido por un hombre mayor de edad con domicilio en Choele Choel.
Tras el impacto, personal policial de la Unidad 64 acudió al lugar y solicitó asistencia médica.
Una ambulancia del hospital local trasladó a los adolescentes al nosocomio, donde fueron examinados por profesionales médicos. De acuerdo con el certificado médico, ambos presentaban lesiones de carácter leve y el conductor del vehículo resultó ileso.
Fuente URIV
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