Belisle reconoce a Néstor Amundarain

Se trata de una de las competencias internacionales más exigentes del enduro, en la que los pilotos recorren más de 1.200 kilómetros a lo largo de seis días, poniendo a prueba su resistencia física, su preparación y su capacidad para superar cada desafío. La última jornada tuvo como escenario la playa, sumando un desafío único a esta gran experiencia.

Junto a su equipo, Néstor logró el gran objetivo de completar la carrera, llevando consigo a la Argentina y a la querida localidad de Belisle el orgullo de haber sido parte de un evento deportivo de semejante magnitud.