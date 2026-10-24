Belisle reconoce a Néstor Amundarain

Desde la Municipalidad de Coronel Belisle felicitaron a Néstor Amundarain por su destacada participación en la 100.ª edición del prestigioso Six Days of Enduro, que se desarrolló del 12 al 17 de octubre en Grândola, Portugal.
Regionales - Coronel Belisle24/10/2026
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Se trata de una de las competencias internacionales más exigentes del enduro, en la que los pilotos recorren más de 1.200 kilómetros a lo largo de seis días, poniendo a prueba su resistencia física, su preparación y su capacidad para superar cada desafío. La última jornada tuvo como escenario la playa, sumando un desafío único a esta gran experiencia.

Junto a su equipo, Néstor logró el gran objetivo de completar la carrera, llevando consigo a la Argentina y a la querida localidad de Belisle el orgullo de haber sido parte de un evento deportivo de semejante magnitud.

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