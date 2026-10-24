Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle y el Área de Capacitación Interna, junto con la Fundación Sordos Comahue, llevarán adelante "Mis manos también salvan vidas"
Belisle reconoce a Néstor Amundarain
Regionales - Coronel Belisle24/10/2026
Desde la Municipalidad de Coronel Belisle felicitaron a Néstor Amundarain por su destacada participación en la 100.ª edición del prestigioso Six Days of Enduro, que se desarrolló del 12 al 17 de octubre en Grândola, Portugal.
Se trata de una de las competencias internacionales más exigentes del enduro, en la que los pilotos recorren más de 1.200 kilómetros a lo largo de seis días, poniendo a prueba su resistencia física, su preparación y su capacidad para superar cada desafío. La última jornada tuvo como escenario la playa, sumando un desafío único a esta gran experiencia.
Junto a su equipo, Néstor logró el gran objetivo de completar la carrera, llevando consigo a la Argentina y a la querida localidad de Belisle el orgullo de haber sido parte de un evento deportivo de semejante magnitud.
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