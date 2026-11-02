Segunda Edición del Torneo Primaveral de Ajedrez en Belisle

El Domingo 15 de Noviembre se desarrollará la segunda edición del torneo de ajedrez en Belisle.
Regionales - Coronel Belisle02/11/2026
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El Torneo libre válido al ELO en sistema suizo a 7 rondas / ritmo de juego 10'+5"
El Valor de Inscripción es de $ 10.000 y entrega 300.000  pesos en premios, más  trofeos y medallas.
- 1° Puesto $ 150.000
- 2° Puesto $ 100.000
- 3° Puesto $ 50.000
También habrá premiación para:
- Mejor Sub 8
- Mejor Sub 10
- Mejor Sub 12
- Mejor Sub 18
- Mejor Ajedrecista Femenino
La actividad es organizada por el Taller Municipal de Ajedrez de Coronel Belisle.-
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