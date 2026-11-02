Desde la Municipalidad de Coronel Belisle felicitaron a Néstor Amundarain por su destacada participación en la 100.ª edición del prestigioso Six Days of Enduro, que se desarrolló del 12 al 17 de octubre en Grândola, Portugal.
Segunda Edición del Torneo Primaveral de Ajedrez en Belisle
Regionales - Coronel Belisle02/11/2026
El Domingo 15 de Noviembre se desarrollará la segunda edición del torneo de ajedrez en Belisle.
El Torneo libre válido al ELO en sistema suizo a 7 rondas / ritmo de juego 10'+5"
El Valor de Inscripción es de $ 10.000 y entrega 300.000 pesos en premios, más trofeos y medallas.
- 1° Puesto $ 150.000
- 2° Puesto $ 100.000
- 3° Puesto $ 50.000
También habrá premiación para:
- Mejor Sub 8
- Mejor Sub 10
- Mejor Sub 12
- Mejor Sub 18
- Mejor Ajedrecista Femenino
La actividad es organizada por el Taller Municipal de Ajedrez de Coronel Belisle.-
Te puede interesar
Desde la Asociación Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle y el Área de Capacitación Interna, junto con la Fundación Sordos Comahue, llevarán adelante "Mis manos también salvan vidas"
Coronel Belisle celebra la 23° Fiesta Provincial de la Semilla de AlfalfaRegionales - Coronel Belisle01/10/2026
La tradicional celebración tendrá lugar el domingo 11 de octubre en el predio de la Pileta Municipal. Habrá productores, feriantes, emprendedores, gastronomía, desfiles, patio cervecero y espectáculos para toda la familia.
La Comisión Directiva de la Asociación Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle realizó la compra de nuevas herramientas e insumos para el Cuerpo Activo.
Los días 18, 19 y 20 de septiembre la localidad de Coronel Belisle será sede de la doble fecha al campeonato provincial de jineteada.
Los días 18, 19 y 20 de septiembre la localidad de Coronel Belisle será sede de la tercera y cuarta fecha al campeonato provincial de jineteada.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Diego Agüero anunciaron nuevas obras con fondos provinciales, que permitirán mejorar la iluminación para cientos de familias y sumar infraestructura esencial para el desarrollo de las actividades en el Club Belisle.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se reunió con el intendente municipal de la ciudad de Coronel Belisle, Diego Agüero.
Lo más visto
Dos mujeres debieron ser trasladadas al hospital de Choele Choele luego de protagonizar una colisión entre sus motocicletas en la intersección de las calles Kennedy y 144.
Con una mirada puesta en los desafíos del presente y las oportunidades del futuro, el Instituto Técnico Superior CEAER ya inscribe para las dos nuevas certificaciones profesionales y una tecnicatura en sus sedes de Lamarque, Choele Choel y Chimpay.
Allanamiento por lesiones y amenazas terminó con el secuestro de varios elementos y plantas de cannabisRegionales - Luis Beltrán03/11/2026
Un allanamiento realizado en la localidad de Luis Beltrán, en el marco de una investigación iniciada por "lesiones y amenazas", permitió el secuestro de municiones de distintos calibres, un arma de aire comprimido y un elemento contundente que estaría vinculado con el hecho denunciado.