Segunda Edición del Torneo Primaveral de Ajedrez en Belisle

El Torneo libre válido al ELO en sistema suizo a 7 rondas / ritmo de juego 10'+5"

El Valor de Inscripción es de $ 10.000 y entrega 300.000 pesos en premios, más trofeos y medallas.

- 1° Puesto $ 150.000

- 2° Puesto $ 100.000

- 3° Puesto $ 50.000

También habrá premiación para:

- Mejor Sub 8

- Mejor Sub 10

- Mejor Sub 12

- Mejor Sub 18

- Mejor Ajedrecista Femenino

La actividad es organizada por el Taller Municipal de Ajedrez de Coronel Belisle.-