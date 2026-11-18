Un joven de 23 años, oriundo de la localidad de Chimpay, resultó con lesiones leves tras protagonizar un vuelco en la madrugada del viernes.
Un éxito el segundo Torneo Primaveral de Ajedrez en Belisle
Regionales - Coronel Belisle18/11/2026
Con una gran participación se llevó adelante el domingo 15 la segunda edición del torneo primaveral de ajedrez en Coronel Belisle
En esta oportunidad participaron 50 jugadores provenientes de Neuquen, Gral. Roca, Chichinales, Fernandez Oro, Río Colorado, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Chimpay y los representantes locales.
Los Resultados:
1° Puesto: Miguel Quintana de Centenario con 7 puntos y acreedor de $ 150.000.
2° Puesto: Denis Egea de Gral. Roca con 6 puntos y acreedor de $ 100.000
3° Puesto: Pablo Fierro de Gral. Roca con 5,5 puntos y acreedor de $ 50.000
- Mejor Ajedrecista Femenino: Munay Bayinay de Choele Choel.
- Mejor Sub 18: Leonardo Zambrana de Choele Choel.
- Mejor Sub 12: Hernán Rust Gonzalez de Gral. Roca
- Mejor Sub 10: Bautista Oller de Chichinales.
- Mejor Sub 8: Gino Sandoval de Coronel Belisle
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El Domingo 15 de Noviembre se desarrollará la segunda edición del torneo de ajedrez en Belisle.
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