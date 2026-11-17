El arte vuelve a ser protagonista en el Valle Medio. “El Arte Nos Une” es un proyecto colectivo que nació en 2023 y que, año tras año, se consolida como un espacio de encuentro, expresión e intercambio artístico entre jóvenes de la región. En sus primeras ediciones convocó a alrededor de 150 estudiantes de diferentes escuelas secundarias y espacios culturales de la región.

La trayectoria de “El Arte Nos Une” cuenta con importantes reconocimientos institucionales que ponen en valor su aporte a la educación, la cultura y la construcción de identidad regional. En el año 2023, la Legislatura de la Provincia de Río Negro declaró al proyecto de Interés Educativo y Cultural reconociendo la importancia de generar espacios de participación, expresión y producción artística para las juventudes. Posteriormente, en 2025, el Honorable Concejo Deliberante de Darwin lo declaró de Interés Municipal, destacando el valor de esta iniciativa que nació en la comunidad y fue creciendo hasta convertirse en un encuentro de referencia para distintas localidades del Valle Medio. Estos reconocimientos acompañan y fortalecen un proyecto colectivo que, a través del trabajo articulado entre instituciones educativas, docentes, estudiantes y espacios culturales, apuesta al arte como herramienta de encuentro, aprendizaje, expresión y transformación social.

En 2025, el proyecto amplió su propuesta e incorporó las artes visuales y la música en vivo, fortaleciendo su carácter interdisciplinario y colectivo.

La jornada tendrá lugar en el Teatro El Galpón de Luis Beltrán, durante el horario escolar, aproximadamente de 9 a 16 horas, con la participación de estudiantes, docentes e instituciones educativas y culturales de distintas localidades. Organizado desde el área de Educación Artística de la ESRN n° 135 de Darwin, el encuentro propone una experiencia interdisciplinaria que integra tres lenguajes: teatro, música y artes visuales.

Durante la jornada, el público (estudiantes de las instituciones participantes) podrá recorrer una muestra de producciones visuales, disfrutar de presentaciones musicales en vivo y asistir a obras teatrales creadas por estudiantes. Además, entre las funciones se desarrollarán espacios de reflexión e intercambio entre actores y espectadores, generando oportunidades para compartir las experiencias, las temáticas y los procesos creativos que dan origen a cada producción artística.

En esta IV edición participarán delegaciones de la ESRN N.º 25 de Chimpay, ESRN N.º 55 de Luis Beltrán, ESRN N.º 47 de Choele Choel, ESRN N.º 139 de Pomona, ESRN N.º 135 de Darwin, el IFDC Luis Beltrán en articulación con AUNAR y el Taller del Grupo Libres.

La propuesta pone en el centro a los y las estudiantes como protagonistas de sus propios procesos de creación, reconociendo el valor del arte como herramienta de expresión, construcción de identidad, participación y transformación social. Más que una muestra de producciones, “El Arte Nos Une” es una oportunidad para compartir experiencias, conocer otras realidades, construir nuevos vínculos y reconocer la riqueza cultural de las juventudes del Valle Medio.

Organizan: Área de Educación Artística y comunidad educativa de la ESRN N.º 135. Docentes coordinadoras: Maite Fernández y Joanna Muñoz.