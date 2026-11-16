La obra representa una inversión de más de $4.955 millones y permitirá resolver una problemática histórica de la institución, creada en 2014: el traslado entre establecimientos para dictar y cursar las clases teóricas, prácticas y deportivas. Con el nuevo edificio, toda la actividad se concentrará en un mismo lugar, lo que brindará mayor comodidad y seguridad a docentes, estudiantes y familias.

El director del CET 29, José Luis Chico, señaló: “Se está dando la realidad de la construcción del nuevo edificio propio, en donde vamos a estar todos en un solo sector. Es un beneficio para docentes y estudiantes, que van a poder disfrutar del edificio porque son los principales protagonistas”.

“La forma de trabajar actual, en tres sectores, nos dificulta la movilidad y también el poder estar todos juntos. Muchas veces la distancia entre el sector áulico y el taller, de unos 4 km, nos complica algunas tareas pedagógicas y docentes”, sostuvo Chico.

Esta realidad cambiará a partir del nuevo edificio: “El equipo docente podrá actuar de mejor manera, la articulación será más fluida y habrá más contacto. Los chicos van a poder estar abocados al aprendizaje”, apuntó el director y agregó: “Es un beneficio, es agradable, motivador y representa un crecimiento para nuestro pueblo. Los chicos son los primeros beneficiados y son el futuro de nuestro país”.

Hoy el establecimiento tiene una matrícula de unos 340 estudiantes y, según explicó Chico, no puede incorporar más por falta de espacio físico.

En la actualidad, la parte áulica se brinda en el Colegio Salesiano, las actividades físicas en el Club Deportivo y los talleres en la chacra, según contó Francisca Ferreyra, estudiante de 6° año del CET. “Esta construcción va a ayudar a muchos chicos”, celebró y amplió: “Hoy la escuela se divide en tres partes, lo cual es complicado para los chicos que vienen de otras localidades, porque tienen que venir muy temprano y se van tarde a sus casas”.

Nicolás Torres, otro estudiante, también recibió con alegría la noticia del nuevo edificio para el centro educativo: “Se nos va a hacer más fácil porque vamos a tener todo en un solo lugar. Es muy lindo, porque esta es una escuela que arrancó de cero”.