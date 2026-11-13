Rápido despliegue policial permitió recuperar una camioneta robada y detener al sospechoso

Como resultado del operativo, un hombre de 40 años fue detenido en la localidad de Darwin.

El procedimiento comenzó cuando personal policial de la Comisaría 37 de Chimpay tomó conocimiento de la sustracción del vehículo en el establecimiento Don Miguel.

A partir de la alerta generada por los propios empleados del lugar, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que involucró a distintas unidades policiales de la zona y a los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Chichinales, cuyos efectivos desplegaron tareas de prevención y localización para dar con el rodado.

La rápida respuesta tuvo resultados cuando efectivos de la Subcomisaría 64ª de Coronel Belisle detectaron una camioneta que circulaba a alta velocidad por la ruta. Ante esa situación, iniciaron un seguimiento que culminó con la interceptación del vehículo en Darwin.

Así fue como el personal policial identificó al conductor, un hombre de 40 años de edad oriundo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, quien quedó detenido por disposición de la fiscal interviniente, en el marco de una causa por hurto simple.

La intervención coordinada y la capacidad de respuesta del personal policial fueron determinantes para localizar el vehículo, recuperar el bien sustraído y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

Fuente URIV