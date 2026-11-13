Rápido despliegue policial permitió recuperar una camioneta robada y detener al sospechoso

La efectiva coordinación y rápida intervención de distintas unidades de la Policía de Río Negro permitió recuperar una camioneta Toyota Hilux sustraída de un establecimiento rural ubicado sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1068
Regionales13/11/2026
IMG-20261113-WA0068

Como resultado del operativo, un hombre de 40 años fue detenido en la localidad de Darwin.

El procedimiento comenzó cuando personal policial de la Comisaría 37 de Chimpay tomó conocimiento de la sustracción del vehículo en el establecimiento Don Miguel.

A partir de la alerta generada por los propios empleados del lugar, se activó de inmediato un operativo de búsqueda que involucró a distintas unidades policiales de la zona y a los Cuerpos de Seguridad Vial de Choele Choel y Chichinales, cuyos efectivos desplegaron tareas de prevención y localización para dar con el rodado.

La rápida respuesta tuvo resultados cuando efectivos de la Subcomisaría 64ª de Coronel Belisle detectaron una camioneta que circulaba a alta velocidad por la ruta. Ante esa situación, iniciaron un seguimiento que culminó con la interceptación del vehículo en Darwin.

Así fue como el personal policial identificó al conductor, un hombre de 40 años de edad oriundo de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, quien quedó detenido por disposición de la fiscal interviniente, en el marco de una causa por hurto simple.

La intervención coordinada y la capacidad de respuesta del personal policial fueron determinantes para localizar el vehículo, recuperar el bien sustraído y poner al sospechoso a disposición de la Justicia.

Fuente URIV 

Te puede interesar
20261113_000917

Bacheo en la Ruta 22 entre Choele Choel y Chichinales

Regionales13/11/2026
Se reparará la calzada de la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Choele Choel con Chichinales, con prioridad en el sector que va de Chimpay a Chelforó por ser uno de los más deteriorados. Tras recuperar el perfil original del pavimento, se realizará el bacheo superficial y profundo, para mejorar las condiciones de seguridad vial.
20261111_222547

Reconocimiento para Amanda Isidori

Regionales12/11/2026
Un proyecto de ley impulsado por los legisladores Claudio Doctorovich, Gabriela Picotti, Patricia McKidd, Santiago Ibarrolaza y Daniel Sanguinetti propone declarar Personalidad Destacada de Río Negro a Amanda Mercedes Isidori. 
Screenshot_20261110_225528_WhatsApp

Manipulación segura de alimentos

Regionales11/11/2026
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle–Valle Medio, llevará adelante el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas para garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).
IMG-20261106-WA0009

Se decomisaron 700 kilos de carne en mal estado

Regionales07/11/2026
Personal de la Brigada Rural de la Unidad Regional IV brindó apoyo a agentes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro durante una serie de controles realizados en comercios y carnicerías de Lamarque y Choele Choel, donde se decomisaron 700 kilos de productos cárnicos, huevos y otros productos comestibles perecederos, que no se encontraban en condiciones aptas para el consumo.
Screenshot_20261106_005540_WhatsApp

El Kick boxing regional sigue creciendo

Regionales06/11/2026
El sábado 14 de noviembre, el instructor Carlos Barrera, junto al monitor Andrés Loncomilla y los alumnos Francisco Quinteros e Isaías Laborda, emprenderán viaje rumbo a Chajarí, Entre Ríos, para participar de un importante congreso anual de Patagonia Gym.
Lo más visto
20261113_000917

Bacheo en la Ruta 22 entre Choele Choel y Chichinales

Regionales13/11/2026
Se reparará la calzada de la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Choele Choel con Chichinales, con prioridad en el sector que va de Chimpay a Chelforó por ser uno de los más deteriorados. Tras recuperar el perfil original del pavimento, se realizará el bacheo superficial y profundo, para mejorar las condiciones de seguridad vial.
imgi_3_901675923_18487862698118778_2767728363235730983_n-768x912

“El último rescate en la Patagonia” fue seleccionada para el Festival de Cine Fuera de Campo 2026

Regionales - Lamarque13/11/2026
La ópera prima del director Miqueas Jorquera integró la programación del encuentro cinematográfico realizado en Mar del Plata, que reunió 43 producciones del cine argentino. El documental, protagonizado por Daniel “Boris” Cabaza, recupera una extraordinaria expedición paleontológica y proyecta la riqueza natural, científica y humana de Lamarque a través del cine nacional.