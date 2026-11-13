Bacheo en la Ruta 22 entre Choele Choel y Chichinales

El relevamiento técnico de Vialidad Rionegrina detectó un deterioro crítico de la calzada en este tramo, con deformaciones excesivas y baches superficiales y profundos que comprometen la seguridad de quienes circulan por la Ruta Nacional 22.

Las tareas comenzarán con el fresado de 4.000 metros cuadrados: se retirará, con maquinaria especial, la capa de asfalto dañada en sectores con ondulaciones, crestas o deformaciones severas. Así se recupera el perfil original de la calzada y se obtiene una superficie pareja y estable, lista para realizar el bacheo.

Luego, se realizará el bacheo superficial de 31.500 metros cuadrados, reparando los deterioros que afectan solo la capa de rodadura, que está en contacto con los vehículos. Se rellenarán y repararán baches sin intervenir capas inferiores, lo que restablece rápidamente la transitabilidad.

Finalmente, se ejecutará el bacheo profundo de 3.500 metros cuadrados en sectores donde el deterioro llegó a las capas inferiores del pavimento. En este caso se reconstruirán por completo las capas dañadas, lo que devuelve la capacidad estructural a la calzada, con soluciones más duraderas.