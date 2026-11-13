Un proyecto de ley impulsado por los legisladores Claudio Doctorovich, Gabriela Picotti, Patricia McKidd, Santiago Ibarrolaza y Daniel Sanguinetti propone declarar Personalidad Destacada de Río Negro a Amanda Mercedes Isidori.
Bacheo en la Ruta 22 entre Choele Choel y Chichinales
Regionales13/11/2026
Se reparará la calzada de la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Choele Choel con Chichinales, con prioridad en el sector que va de Chimpay a Chelforó por ser uno de los más deteriorados. Tras recuperar el perfil original del pavimento, se realizará el bacheo superficial y profundo, para mejorar las condiciones de seguridad vial.
El relevamiento técnico de Vialidad Rionegrina detectó un deterioro crítico de la calzada en este tramo, con deformaciones excesivas y baches superficiales y profundos que comprometen la seguridad de quienes circulan por la Ruta Nacional 22.
Las tareas comenzarán con el fresado de 4.000 metros cuadrados: se retirará, con maquinaria especial, la capa de asfalto dañada en sectores con ondulaciones, crestas o deformaciones severas. Así se recupera el perfil original de la calzada y se obtiene una superficie pareja y estable, lista para realizar el bacheo.
Luego, se realizará el bacheo superficial de 31.500 metros cuadrados, reparando los deterioros que afectan solo la capa de rodadura, que está en contacto con los vehículos. Se rellenarán y repararán baches sin intervenir capas inferiores, lo que restablece rápidamente la transitabilidad.
Finalmente, se ejecutará el bacheo profundo de 3.500 metros cuadrados en sectores donde el deterioro llegó a las capas inferiores del pavimento. En este caso se reconstruirán por completo las capas dañadas, lo que devuelve la capacidad estructural a la calzada, con soluciones más duraderas.
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