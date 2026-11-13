Bacheo en la Ruta 22 entre Choele Choel y Chichinales

Se reparará la calzada de la Ruta Nacional 22, en el tramo que une Choele Choel con Chichinales, con prioridad en el sector que va de Chimpay a Chelforó por ser uno de los más deteriorados. Tras recuperar el perfil original del pavimento, se realizará el bacheo superficial y profundo, para mejorar las condiciones de seguridad vial.
Regionales13/11/2026
20261113_000917
El relevamiento técnico de Vialidad Rionegrina detectó un deterioro crítico de la calzada en este tramo, con deformaciones excesivas y baches superficiales y profundos que comprometen la seguridad de quienes circulan por la Ruta Nacional 22. 
Las tareas comenzarán con el fresado de 4.000 metros cuadrados: se retirará, con maquinaria especial, la capa de asfalto dañada en sectores con ondulaciones, crestas o deformaciones severas. Así se recupera el perfil original de la calzada y se obtiene una superficie pareja y estable, lista para realizar el bacheo.
Luego, se realizará el bacheo superficial de 31.500 metros cuadrados, reparando los deterioros que afectan solo la capa de rodadura, que está en contacto con los vehículos. Se rellenarán y repararán baches sin intervenir capas inferiores, lo que restablece rápidamente la transitabilidad.
Finalmente, se ejecutará el bacheo profundo de 3.500 metros cuadrados en sectores donde el deterioro llegó a las capas inferiores del pavimento. En este caso se reconstruirán por completo las capas dañadas, lo que devuelve la capacidad estructural a la calzada, con soluciones más duraderas.
Te puede interesar
20261111_222547

Reconocimiento para Amanda Isidori

Regionales12/11/2026
Un proyecto de ley impulsado por los legisladores Claudio Doctorovich, Gabriela Picotti, Patricia McKidd, Santiago Ibarrolaza y Daniel Sanguinetti propone declarar Personalidad Destacada de Río Negro a Amanda Mercedes Isidori. 
Screenshot_20261110_225528_WhatsApp

Manipulación segura de alimentos

Regionales11/11/2026
La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de la Subsecretaría de Extensión de la Sede Alto Valle–Valle Medio, llevará adelante el Curso de Manipulación Segura de Alimentos, una propuesta de formación orientada a brindar herramientas para garantizar la inocuidad alimentaria y prevenir enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs).
IMG-20261106-WA0009

Se decomisaron 700 kilos de carne en mal estado

Regionales07/11/2026
Personal de la Brigada Rural de la Unidad Regional IV brindó apoyo a agentes del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro durante una serie de controles realizados en comercios y carnicerías de Lamarque y Choele Choel, donde se decomisaron 700 kilos de productos cárnicos, huevos y otros productos comestibles perecederos, que no se encontraban en condiciones aptas para el consumo.
Screenshot_20261106_005540_WhatsApp

El Kick boxing regional sigue creciendo

Regionales06/11/2026
El sábado 14 de noviembre, el instructor Carlos Barrera, junto al monitor Andrés Loncomilla y los alumnos Francisco Quinteros e Isaías Laborda, emprenderán viaje rumbo a Chajarí, Entre Ríos, para participar de un importante congreso anual de Patagonia Gym.
Lo más visto
FB_IMG_1794434934218

Puesta en marcha del dispositivo territorial

Regionales - Lamarque12/11/2026
En una reunión realizada el día miércoles se puso en marcha el dispositivo territorial que funcionará en las instalaciones de la fundación que Golazo, con el objetivo de brindar apoyo y orientación a familias que atraviesan situaciones de consumo problemático. 
imgi_3_901675923_18487862698118778_2767728363235730983_n-768x912

“El último rescate en la Patagonia” fue seleccionada para el Festival de Cine Fuera de Campo 2026

Regionales - Lamarque13/11/2026
La ópera prima del director Miqueas Jorquera integró la programación del encuentro cinematográfico realizado en Mar del Plata, que reunió 43 producciones del cine argentino. El documental, protagonizado por Daniel “Boris” Cabaza, recupera una extraordinaria expedición paleontológica y proyecta la riqueza natural, científica y humana de Lamarque a través del cine nacional.