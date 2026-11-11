Cuatro hermanos acordaron distribuir los gastos y las tareas de cuidado de su madre

Una mujer que tenía a su cargo el cuidado de su madre, una adulta mayor con demencia senil, recurrió a una mediación para solicitar la colaboración de sus tres hermanos.
Regionales11/11/2026
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El caso fue abordado por la delegación del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Choele Choel. La mediación permitió reunir a los cuatro hermanos, algunos de manera presencial y otros mediante conexión virtual, debido a que residen en distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

El conflicto se originó por la necesidad de organizar la asistencia de la madre y evitar que las responsabilidades recayeran principalmente sobre una de sus hijas. La situación requería establecer compromisos concretos para garantizar la continuidad de los cuidados, distribuir los gastos y definir la participación de cada integrante de la familia.

Durante la audiencia, los hermanos acordaron compartir el costo de la cuidadora que asiste a su madre de lunes a viernes. Cada uno deberá transferir directamente el importe correspondiente a ocho horas de cuidado, según la distribución establecida.

La cuarta hermana acordó reemplazar su aporte económico por tiempo de cuidado presencial. Como reside en otra localidad, deberá comunicar con al menos 48 horas de anticipación el fin de semana en el que viajará para acompañar a su madre. De esa manera, la familia podrá avisar a la cuidadora que no será necesaria su presencia durante esa jornada.

El acuerdo también contempló la administración de los recursos destinados a la atención de la adulta mayor. La hija que había solicitado la mediación asumió el compromiso de presentar una rendición mensual de los gastos.

La intervención permitió establecer una organización familiar que combina aportes económicos y tareas de cuidado. También reconoció las diferentes posibilidades de colaboración de los hermanos, sin limitar la distribución de responsabilidades exclusivamente al dinero.

La mediación estuvo a cargo de un mediador oficial del Poder Judicial de Río Negro y se desarrolló bajo una modalidad mixta, con participación presencial y virtual.

La experiencia forma parte del trabajo territorial que impulsa la delegación del CIMARC de Choele Choel. A partir de un proyecto diseñado por el mediador oficial, se realizan visitas a localidades como Chimpay y Lamarque para acercar este mecanismo de resolución de conflictos a la comunidad.

La presencia del mediador en las localidades facilita el acceso de las personas al servicio, permite abordar los conflictos en un ámbito cercano y favorece la construcción de acuerdos entre las partes.

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