Torta fritas con Historia

​Lamarque vivió una edición inolvidable de la Fiesta Internacional de la Torta Frita. Con diez años de trayectoria, la competencia no solo consagró a los mejores exponentes de este clásico amasado, sino que se convirtió en un verdadero punto de encuentro donde los ingredientes innovadores convivieron con historias de vida y profundas emociones
Regionales - Lamarque09/11/2026
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​A lo largo de la jornada, la creatividad se apoderó de las mesas. La tradicional torta frita se vistió de gala y se reinventó a través de una amplia variedad de propuestas, desde versiones con cebolla de verdeo, salame milán y chicharrones, hasta alternativas agridulces con salsas, mermeladas y el clásico toque azucarado.

​Sin embargo, el ingrediente principal de la jornada fue, sin dudas, el factor humano. Entre los participantes se respiraban historias de superación personal que le aportaron un valor único a cada preparación.

Entre esas historia estaba la de Norma Alicia Garrone (Normita), quien recordó que en ediciones anteriores su compañera fue Su madre quien falleció recientemente. Su participación de este año se convirtió en un sentido homenaje familiar hecho sabor.

​La competencia también abrió paso a las nuevas generaciones, jóvenes cocineros se animaron a poner "las manos en la masa" hombro a hombro con referentes de gran experiencia culinaria, demostrando estar a la altura del certamen a pesar de los nervios iniciales. Tampoco faltaron los campeones de años anteriores, quienes no dudaron en arriesgar sus títulos apostando por nuevos ingredientes y sabores.

​La ardua tarea de elegir a las mejores preparaciones recayó en un exigente jurado integrado por alumnos avanzados de la escuela de gastronomía, a cargo de Sergio Quiroga. Evaluar el amasado, la técnica, el sabor y la presentación no fue una tarea sencilla debido a la gran paridad y el alto nivel de los nueve participantes, divididos en categorías individual y duplas.

​Tras una rigurosa evaluación, se dieron a conocer los ganadores de esta edición aniversario:

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​Categoría Individual Libre:

​Primer puesto: Antonella Cifuentes ($150.000).

​Segundo puesto: Carmen Salazar ($75.000).

​Categoría Dúos:

​Primer puesto: Lucía Aliaga y Rocío Ponce ($150.000).

​Segundo puesto: Sandra Flores y Silvina Pino ($75.000).

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​La competencia contó con una destacada convocatoria que reunió el talento local en ambas categorías:

​Duplas participantes: Sandra Flores y Silvina Pino; Lucía Aliaga y Rocío Ponce.

​Participantes individuales: Yasmila Ovalle, María Teresa Gutiérrez, Mabel Salamanca, Carmen Salazar, Antonella Cifuentes, María Luisa Grijera, Dora Lagos, Norma Alicia Garrone y Mirta Farías.

​Una vez más, la Fiesta Internacional de la Torta Frita demostró que la cocina es mucho más que recetas, es memoria, comunidad y el latido de toda una región.

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