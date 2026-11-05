El CEAER estará presente en la Expo Valle Medio Emprende

Durante sábado y domingo el CEAER estará presente en las jornadas de la décima edición de la Expo Valle Medio Rmprende en la ciudad de Lamarque. 
Regionales - Lamarque05/11/2026
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En el caso del día sábado, el centro de estudios regionales invita a una experiencia única en el Bar Tito con la actividad "Copas de Río Negro".

La experiencia que inicia a las 19:30 horas tendrá un valor de 15 mil pesos por persona y los participantes vivirán un viaje por los sentidos, aromas y sabores de vinos de la provincia. 

Los cupos son limitados y las reservas de pueden realizar en el siguiente link

 https://forms.gle/QfD76Agb8DUsTWd98

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En tanto que el día domingo Estudiantes y profesores de tercer año de la Tecnicatura en Gastronomía del CEAER enseñan a cocinarlo en vivo.

En la masterclass abierta a todo público se aprenderán tips, secretos y técnicas para la realización de bondiola braseada con salsa alioli verde en pan bagels. 

La actividad gratuita será el domingo 8 de noviembre a las 19:30 en el Bar TITO.

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