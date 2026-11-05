Beltrán celebra la tradición

En la plaza central se vivirá una tarde especial para disfrutar de las costumbres, la música y la danza folklórica.

La jornada contará con la participación de artistas locales y regionales, en un encuentro para celebrar y mantener vivas las raíces.

El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 11 de noviembre a partir de las 17 horas en la Plaza 9 de Julio.