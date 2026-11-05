Beltrán celebra la tradición

En el marco del Día de la Tradición, se realizará en Beltrán un encuentro cultural para mantener vivas las raíces. 
Regionales - Luis Beltrán05/11/2026
multimedia.normal.ae77aa29c2b263d0.bm9ybWFsLndlYnA=
En la plaza central se vivirá una tarde especial para disfrutar de las costumbres, la música y la danza folklórica.
La jornada contará con la participación de artistas locales y regionales, en un encuentro para celebrar y mantener vivas las raíces.
El encuentro tendrá lugar el próximo miércoles 11 de noviembre a partir de las 17 horas en la Plaza 9 de Julio. 
Te puede interesar
multimedia.normal.832e4282b38322e5.bm9ybWFsLndlYnA=

Mi casa segura

Regionales - Luis Beltrán03/11/2026
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, adhiere al programa provincial “Mi Casa Segura” del Registro de la Propiedad Inmueble.
Lo más visto