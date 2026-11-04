Ultiman detalles de la Expo Valle Medio Emprende

La actividad iniciará el sábado las 17:30 horas con el acto inauguración, en tanto que a las 18 horas se realizará la apertura de la globa de emprendedores, productores regionales e instituciones.

Además habrá muestras exposiciones e intervenciones musicales.

A las 18:30 se dará inicio al Espacio Cultural Infantil con la muestra de Talleres Municipales y la apertura de las puertas del museo coreano

A la hora 19 se realizará la apertura del escenario cultural, además en el predio habrá clases de cocina con chefs regionales.

A las 19:30 el CEAER en el bar tito dará apertura a Copas de Río Negro.

El Domingo a las 15 la jornada inicia con la fiesta de la torta frita, a las 16 se realizará la apertura de globos, a las 17 habrá ajedrez abierto a todas las edades, luego habrá muestras, exposiciones e intervenciones musicales y clases de cocina entre otras actividades.