Ultiman detalles de la Expo Valle Medio Emprende

La Expo Valle Medio Emprende ya se encuentra en los preparativos finales para la décima edición que se realizará en Lamarque los días 7 y 8 de noviembre. 
Regionales - Lamarque04/11/2026
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La actividad iniciará el sábado las 17:30 horas con el acto inauguración, en tanto que a las 18 horas se realizará la apertura de la globa de emprendedores, productores regionales e instituciones. 

Además habrá muestras exposiciones e intervenciones musicales. 

A las 18:30 se dará inicio al Espacio Cultural Infantil con la muestra de Talleres Municipales y la apertura de las puertas del museo coreano

A la hora 19 se realizará la apertura del escenario cultural, además en el predio habrá clases de cocina con chefs regionales. 

A las 19:30 el CEAER en el bar tito dará apertura a Copas de Río Negro. 

El Domingo a las 15 la jornada inicia con la fiesta de la torta frita, a las 16 se realizará la apertura de globos, a las 17 habrá ajedrez abierto a todas las edades, luego habrá muestras, exposiciones e intervenciones musicales y clases de cocina entre otras actividades. 

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