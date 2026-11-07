Choque entre moto y camioneta acarreó consecuencias graves para el motociclista

El hecho ocurrió alrededor de las 14:46, en la intersección de las calles Tomás Boland y Madreselva, donde, por causas que se investigan, colisionaron una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta Gilera SMX 200.

Al arribar el personal policial, el conductor del rodado menor ya había sido trasladado al hospital local por personal de salud. Tras ser examinado, el médico de turno certificó que presentaba una fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha, aunque se encontraba en buen estado general.

En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.

Por disposición de la Fiscalía de turno, a cargo de la doctora Morandi, se iniciaron actuaciones judiciales por "Lesiones culposas".

Fuente URIV