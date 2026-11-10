Sorteo para socios cumplidores de la cooperativa de agua de Lamarque

Todos los asociados que tengan al día su conexión hasta el viernes 18 de diciembre participarán automáticamente del Gran Sorteo Navideño, que se realizará el miércoles 23 de diciembre.

En esta oportunidad habrá importantes premios: una orden de compra de $700.000 para el primer premio, $500.000 para el segundo y $300.000 para el tercero.

Desde la Cooperativa destacaron la importancia del compromiso y el acompañamiento de los asociados, y aprovecharon la ocasión para hacer llegar un mensaje de buenos deseos a toda la comunidad.