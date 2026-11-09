Municipio realizó tareas de bacheo entre Chimpay y Chelforo

Las tareas se concentraron específicamente a la altura de los kilómetros 1061, 1062 y 1065, sectores donde se habían formado baches de grandes dimensiones que representaban un importante riesgo para automovilistas, transportistas y demás usuarios de la ruta.

Cabe recordar que, durante los últimos días, la situación había generado una creciente preocupación entre quienes transitan habitualmente por el lugar. A través de las redes sociales se viralizaron fotografías y videos en los que se podía observar el considerable deterioro de la cinta asfáltica, principalmente por la profundidad y el tamaño de los pozos.

El estado de la calzada obligaba a los conductores a extremar las precauciones y, en algunos casos, a realizar maniobras para evitar los sectores más afectados, con el consecuente riesgo de provocar siniestros viales.

La Ruta 22 constituye una de las principales vías de comunicación de la región, con un intenso movimiento diario de vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones de carga.

Se recomienda a quienes circulen por este tramo mantener la precaución, respetar las velocidades permitidas y prestar especial atención al estado de la calzada.