Municipio realizó tareas de bacheo entre Chimpay y Chelforo

Durante la mañana del viernes, personal de Vialidad Rionegrina llevó adelante trabajos de bacheo sobre la Ruta n°22, en el tramo comprendido entre las localidades de Chimpay y Chelforó, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y brindar mayor seguridad a quienes circulan por este importante corredor vial.
Regionales - Chimpay09/11/2026
FB_IMG_1794002947369

Las tareas se concentraron específicamente a la altura de los kilómetros 1061, 1062 y 1065, sectores donde se habían formado baches de grandes dimensiones que representaban un importante riesgo para automovilistas, transportistas y demás usuarios de la ruta.

Cabe recordar que, durante los últimos días, la situación había generado una creciente preocupación entre quienes transitan habitualmente por el lugar. A través de las redes sociales se viralizaron fotografías y videos en los que se podía observar el considerable deterioro de la cinta asfáltica, principalmente por la profundidad y el tamaño de los pozos.

El estado de la calzada obligaba a los conductores a extremar las precauciones y, en algunos casos, a realizar maniobras para evitar los sectores más afectados, con el consecuente riesgo de provocar siniestros viales.

La Ruta 22 constituye una de las principales vías de comunicación de la región, con un intenso movimiento diario de vehículos particulares, transporte de pasajeros y camiones de carga.

Se recomienda a quienes circulen por este tramo mantener la precaución, respetar las velocidades permitidas y prestar especial atención al estado de la calzada.

Te puede interesar
20261102_232208

Plan de reforestación en Chimpay

Regionales - Chimpay03/11/2026
La Municipalidad de Chimpay, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, continúa avanzando con el Plan de Reforestación Municipal, llevando adelante la plantación de árboles en distintos sectores de la localidad.
Screenshot_20261020_222515_WhatsApp

Taller "Manos que crean navidad"

Regionales - Chimpay21/10/2026
Desde la Municipalidad de Chimpay invitan a participar del taller “Manos que Crean Navidad”, un espacio para compartir, aprender y dejar volar la creatividad a través del reciclado y la elaboración de adornos navideños. 
Lo más visto