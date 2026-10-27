CEAER propone un taller teórico-práctico sobre producción y manejo de huertas en Chimpay

El Instituto Técnico Superior realizará el sábado 31 una jornada de capacitación sobre “Producción y manejo de huerta”, en el Espacio Educativo-Productivo, ubicado en la parcela del Anexo CEAER esa localidad.
Regionales - Chimpay27/10/2026
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La actividad estará a cargo del Lic. Eliceo Alfaro y la Tec. Teresa Fernández, quienes abordarán conceptos fundamentales para planificar y desarrollar una huerta, desde la elección del lugar y el uso del suelo hasta el riego, las semillas y los plantines.

La propuesta hará especial hincapié en la importancia de la planificación para organizar y programar la producción, combinando conocimientos teóricos con actividades prácticas.

El taller está destinado a estudiantes y al público interesado en general. La participación es gratuita y abierta a la comunidad, como parte de las iniciativas del CEAER para promover la formación y el desarrollo productivo regional.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/eyoaAVYMERR37zBD6

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