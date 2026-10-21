Taller "Manos que crean navidad"

Desde la Municipalidad de Chimpay invitan a participar del taller “Manos que Crean Navidad”, un espacio para compartir, aprender y dejar volar la creatividad a través del reciclado y la elaboración de adornos navideños. 
Regionales - Chimpay21/10/2026
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Una Navidad hecha con las manos de los vecinos y para toda la localidad.
La actividad será los Días: Martes y viernes, en el Horario de 15:00 a 17:00 horas.
Las inscripciones se realizan en Biblioteca Pedro Garro Vidal, de 8:00 a 17:00 horas.
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