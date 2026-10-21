Desde la Municipalidad de Chimpay invitan a participar del taller “Manos que Crean Navidad”, un espacio para compartir, aprender y dejar volar la creatividad a través del reciclado y la elaboración de adornos navideños.
Hay logros que trascienden una donación. Son el resultado de la confianza, de los vínculos que se construyen con compromiso y de una gestión que entiende que invertir en educación es apostar al futuro de toda una comunidad.
Durante los días 2, 3 y 4 de octubre, integrantes del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Chimpay participaron del 2° Congreso Nacional de Instructores de RCP, desarrollado en la ciudad de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires.
El próximo sábado 3 de octubre, el CEAER, el INTA y el Departamento Provincial de Aguas (DPA) realizarán una charla técnica destinada a productores y a la comunidad, con el objetivo de acercar herramientas y conocimientos para conocer y mejorar el manejo del agua en las chacras.
Este fin de semana la palista Emilia Mozzicafreddo, en representación de la escuela municipal “Brazo Sur” estuvo participando en la Copa Binacional de Velocidad, donde obtuvo extraordinarios resultados en el Lago de Colon (Buenos Aires).
La Secretaría de Cultura realizará este martes 20 de octubre un encuentro de trabajo y debate con bibliotecas populares del Valle Medio. Esta jornada tendrá como objetivo fortalecer el vínculo con estas instituciones y avanzar en una agenda de trabajo conjunta.