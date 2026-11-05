Chimpay celebra la tradición en el hípico los olivillos

Una celebración para compartir las costumbres, mantener vivas las raíces y disfrutar de un gran encuentro en comunidad.

La jornada inicia a las 10 de la mañana y luego del izamiento del pabellón nacional, se podrá disfrutar de Carreras cuadreras. Juegos familiares: polka de silla, carrera de embolsados, cinchadas y mucho más.

Danzas folklóricas.

Gran cierre con PARRANDEROS y baile campero.

Además habrá un predio ferial por lo que se invita a feriantes y artesanos que quieran participar se pueden inscribir en mesa de entrada de la municipalidad de Chimpay.