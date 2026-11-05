La Municipalidad de Chimpay, a través de la Secretaría de Obras Públicas y Medio Ambiente, continúa avanzando con el Plan de Reforestación Municipal, llevando adelante la plantación de árboles en distintos sectores de la localidad.
Chimpay celebra la tradición en el hípico los olivillos
Regionales - Chimpay05/11/2026
Este domingo 8 se podrá disfrutar de una jornada a pura tradición, música, baile y actividades para toda la familia en el Club Hípico Los Olivillos.
Una celebración para compartir las costumbres, mantener vivas las raíces y disfrutar de un gran encuentro en comunidad.
La jornada inicia a las 10 de la mañana y luego del izamiento del pabellón nacional, se podrá disfrutar de Carreras cuadreras. Juegos familiares: polka de silla, carrera de embolsados, cinchadas y mucho más.
Danzas folklóricas.
Gran cierre con PARRANDEROS y baile campero.
Además habrá un predio ferial por lo que se invita a feriantes y artesanos que quieran participar se pueden inscribir en mesa de entrada de la municipalidad de Chimpay.
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