Un detenido y varios allanamientos en una causa por "amenazas agravadas"

Los procedimientos se concretaron el domingo en horas de la mañana con intervención de distintas unidades policiales, y permitieron el secuestro de teléfonos celulares, municiones y otros elementos de interés para la causa.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una persona que manifestó haber sido intimidada por un sujeto que se presentó en su domicilio y habría exhibido un arma de fuego durante una discusión.

Según lo denunciado, el involucrado se retiró del lugar junto a otro hombre a bordo de una motocicleta.

El sujeto en cuestión, tenía medidas cautelares que le impedían encontrarse en la ciudad de Chimpay.

La justicia las había dictado el 7 de abril pasado luego que, en el mes de Febrero, el hombre incurriera en el delito de "lesiones, amenazas, y daño en el marco de violencia de Género", por lo que se vio forzado a fijar domicilio en otra ciudad e impedido permanecer en Chimpay, medida restrictiva que incumplió.

Por eso, a partir de las directivas de la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, la policía de Río Negro llevó adelante tres allanamientos simultáneos en distintos domicilios de la localidad y en una propiedad rural de la Colonia Santa Gregoria.

En el primero de los procedimientos, realizado en la zona de avenida Quinto Centenario y calle Maripal, se concretó la detención del principal investigado y el secuestro de dos teléfonos celulares.

En otro, realizado en una propiedad rural, se secuestró un cargador de arma de fuego calibre 9 milímetros con un cartucho y otras municiones de distintos tipos, además de una vaina servida.

En ese mismo inmueble, personal de la Brigada Rural constató la presencia de cortes cárnicos correspondientes a distintas especies animales, entre ellas ovinos, vacunos y porcinos silvestres. Los productos fueron secuestrados y decomisados conforme a la normativa vigente.

También sobre una vivienda de calle Manquiel se realizó un operativo, aunque de éste no surgieron resultados significativos para la causa investigada.

Los procedimientos contaron con la participación de efectivos de la Comisaría 37.ª de Chimpay, el Grupo COER, la Brigada Rural, el Gabinete de Criminalística y personal de la Unidad 64.ª de Coronel Belisle.

Fuente URIV